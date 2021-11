Realizaran capacitación sobre paridad de género en los sindicatos

Así lo hicieron conocer Betina de Matei de la Asociación de Abogados del Estado de la provincia de Jujuy como también Mirian Cosio de la Unión Personal Civil de la Nación, quienes se refirieron sobre la situación de las paridades y los gremios sindicales.

Betina de Matei delegada de la Asociación de Abogados del Estado y el espacio de Mujeres Sindicalistas de UPCN comentó, “esta capacitación está enfocada, que, si bien está convocada por la Red de Mujeres Sindicalistas, para varones y mujeres porque el convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo tiene aplicación sobre todas las personas que trabajan, no solamente en relación de dependencia sino también en trabajadores rurales voluntarios, empleadas de casa particulares, abarca y nos protege a todos los trabajadores y aun a los que buscan trabajo”.

Luego Mirian Cosio detalló, “las mujeres trabajadores, las empleadas públicas son las que más sufren la situación de la precariedad, el tema salarial, el tema del abuso, la violencia laboral, siempre las víctimas son los mujeres, por eso es importante la formación y conocimiento de este convenio, que si bien es cierto que hasta la fecha no podemos contar con una ley de violencia laboral, más allá que desde UPCN a través de nuestro secretario general la impulso en más de una oportunidad todavía no podemos lograr la sanción de esta herramienta tan importante y ahora tenemos el convenio de 190 que lo principal para todas las compañeras es que lo conozcan en que consiste y puedan denunciar a través de este convenio, porque prevé muchas situaciones que hoy por hoy las compañeras están pasando, se denuncia pero no tenemos muchas herramientas de defensa más que el estatuto público y otras normativas que hace la ley 26.485, pero muchas veces las compañeras no conocen y este convenio es importante que lo conozcan, por ello se ha hecho está capacitación que además debe tener una continuidad, por consiguiente los gremios están invitados para continuar trabajando en la temática porque nos interesa que la mujer trabajadora conozca el convenio, en que consiste y de qué forma puede denunciar”.

Por otra parte mencionó, “las cúpulas están conformadas mayormente por hombres que si bien en cierto que hay sindicatos que tienen mayoría de mujeres, muchas veces no la tienen con poder, generalmente en la mayoría de los sindicatos el secretario general es hombre y en algunos de los casos, hablo desde UPCN nuestro secretario general acompaña está temática y siendo legislador presento muchos pedidos con el tema de la ley de violencia laboral, el tema de la ampliación por la licencia por maternidad y todo lo que vaya beneficiando a las compañeras y lo único que se ha logrado a través de UPCN que en el Concejo Deliberante capitalino se logre la sanción de la ordenanza de violencia laboral y la ampliación de la licencia por maternidad a través de UPCN, pero seguimos peleando para que se sanciones está normativa, pero ínsito que ahora tenemos el convenio 190 que es importante de todas las compañeras conozcan”.

La referente de UPCN añadió,” ahora el grupo de mujeres sindicalista lo que hizo es visibilizar que había alrededor de 13 compañeras secretarias generales que al juntarse todas en la última reunión de la CGT en el plenario se logró que 2 compañeras estén en el triunvirato o cuarteto y encabecen un poco la normalización en Jujuy de la CGT”.

Para finalizar remarcó, “hay proyecto de ley de una diputada catamarqueña para la paridad sindical, pero el tema es que aun en muchos sindicatos no se ha logrado ni el cupo, aunque formalmente cuando presentan los papeles al Ministerio de Trabajo lo cumplen pero los lugares de las mujeres están lejos de las toma de decisión, entonces es una aspiración que está previsto, no en estos momentos pero si para el año que viene creo que se viene la paridad sindical y lo que tiene que ver en el congreso con los movimientos sindicales y como paso acá en Jujuy donde se eligieron 2 mujeres, entonces podemos aspirar a estar en esos lugares de conducción cosa que antes no, siempre eran secretarias de actas, salud acción social pero nunca en lugares de decisión”.