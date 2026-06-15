Ranking de gobernadores: Quién lidera y quién cayó al último lugar en junio

La medición mensual de junio muestra al salteño Gustavo Sáenz como el mandatario provincial mejor valorado y a Axel Kicillof en el último lugar.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, es el mejor valorado por sus comprovincianos, mientras que el bonaerense Axel Kicillof es el que menos imagen positiva tiene, según una encuesta mensual realizada en junio por la consultora CB Global Data.

En el caso de la última encuesta de gobernadores, se basó en una consulta a entre 900 a 1.193 casos en cada una de las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires, en la que los consultados opinaron sobre la imagen de su gobernador y del jefe de Gobierno porteño.

Según los datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los tres gobernadores mejor valorados de junio por sus comprovincianos son: Gustavo Sáenz de Salta, quien encabeza el ranking con un 54,6% de imagen positiva; seguido por Rolando Figueroa de Neuquén, con 54,4%; y en tercer lugar Osvaldo Jaldo de Tucumán, con 54,0% de aprobación».

En el extremo contrario los tres gobernadores peor calificados de junio son Axel Kicillof, en el último lugar con un 42,0% de imagen positiva; seguido por Ricardo Quintela de La Rioja, con 43,2%; y Gildo Insfrán de Formosa, con 45,3% de aprobación.

La encuesta, además, desglosa quiénes fueron los que más crecieron en su imagen y quiénes los que más descendieron, según la opinión de sus conciudadanos.

De este modo, en relación a mayo, el mandatario con mayor crecimiento en su imagen positiva fue Alberto Weretilneck de Río Negro, con una suba de +3,7 puntos porcentuales.

En el fondo de la tabla se situó Claudio Poggi de San Luis, quien presentó una disminución de -2,2 puntos porcentuales en su nivel de aprobación.

En el ranking de mejor imagen, tras Sáenz, Figueroa y Jaldo, les siguen del cuarto al octavo puesto Hugo Passalacqua (Misiones) + 53,7%; Claudio Poggi (San Luis) + 53,5%; Marcelo Orrego (San Juan) + 53,2%; Ignacio Torres (Chubut) + 53% y Martín Llaryora (Córdoba) + 51,4%.

Detrás se encolumnan Juan Pablo Valdés (Corrientes) + 51%; Maximiliano Pullaro (Santa Fe) + 50,4%; Sergio Ziliotto (La Pampa) + 50,2%; Raúl Jalil (Catamarca) + 49,8%; Claudio Vidal (Santa Cruz) + 49,5%; Elías Suárez (Santiago del Estero) + 49,3%; Rogelio Frigerio (Entre Ríos) + 48,9% y Carlos Sadir (Jujuy) + 48,3%.

Los últimos lugares son para Alfredo Cornejo (Mendoza) + 48,1%; Gustavo Melella (Tierra del Fuego) + 46,4%; Jorge Macri (CABA) + 46%; Leandro Zdero (Chaco) + 45,8%; Alberto Weretilneck (Río Negro) + 45,5%; Gildo Insfrán (Formosa) + 45,3%; Ricardo Quintela (La Rioja) + 43,2%; y último Axel Kicillof (Buenos Aires) + 42%.

(Agencia NA)