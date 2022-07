Rafael Nadal se baja de Wimbledon por una lesión abdominal

El astro español sufrió la dolencia en pleno duelo de cuartos de final, ante Taylor Fritz. Pese a que pudo terminarlo con un triunfo épico, no jugará semifinales, donde lo esperaba Nick Kyrgios.

Luego de las dudas que se sembraron sobre su lesión, el tenista español Rafael Nadal confirmó este jueves que no participará de las semifinales de Wimbledon tras sufrir una rotura abdominal que lo tuvo a maltraer en el partido que venció de forma épica a Taylor Fritz.

“Estuve todo el día pensando qué hacer, pero no tiene sentido seguir; la lesión cada vez es peor. He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. No es que no pueda sacar bien, es también que no puedo hacer el movimiento normal para sacar. La lesión solo podía empeorar”, aseguró el mítico tenista en conferencia de prensa.

De esta manera, el ganador de 22 Grand Slam no estará presente en las semifinales de Wimbledon que se desarrollarán este viernes en el court central del tradicional All England Lawn Tennis británico.

El español sufrió una rotura de siete milímetros en uno de los músculos abdominales durante el partido que enfrentó y superó a Fritz por 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6.

Posteriormente, tras probar en el entrenamiento, Nadal consideró no estar en óptimas condiciones y se bajó del choque ante el australiano Nick Kyrgios, quien llegará a su primera final de Grand Slam.

“Contra Taylor gané el partido. No soy del tipo de personas que miran atrás cuando toman decisiones, pero no me quería ir en mitad de unos cuartos de final y como dije ayer la posibilidad de retirarme permanecía en mi mente pero encontré la manera de terminar. Analizando la lesión he tomado la mejor decisión pensando en mi futuro”, sostuvo Nadal.

En el mismo sentido, el tenista explicó: “Intenté cambiar los movimientos con el dolor en el partido, pero soy una persona que va paso a paso. Si hubiera seguido jugando la lesión hubiera empeorado”.

Al anunciar su baja del certamen, se estima que el español llegaría sin problemas al US Open, que empieza el 29 de agosto. Sin embargo, fue tajante: “No pienso en el calendario de Grand Slam; he pensado en mi trabajo diario, en mi felicidad diaria”.

Por último, Nadal destacó que priorizó su carrera antes que el certamen actual: “Hay cosas peligrosas que pueden detener mi carrera y para mí lo más importante es la felicidad, el esfuerzo que he puesto aquí pero, aunque sea muy duro para mí, no puedo arriesgar”.

“Imaginarme ganar dos partidos así y por respeto a mí mismo no puedo salir a jugar al nivel que necesito jugar”, finalizó.

(Cadena3)