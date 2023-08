Radio Nacional Jujuy lleva ahora el nombre de Jorge Cafrune

Esta mañana en el edificio de Radio Nacional Jujuy de avenida Olabarría se realizó la ceremonia de imposición del nombre “Jorge Cafrune” a la primera emisora de la provincia.

LRA 22 Radio Nacional Jujuy desde hoy se llamará Jorge Cafrune, una figura emblemática del folklore argentino, nacido en la ciudad de El Carmen, donde construyó una carrera profesional que lo llevó a escenarios de todo el país y el mundo. El acto se realizó en el marco del 52° aniversario de la emisora, fundada el 1 de agosto de 1971 con la presencia del director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, el director de la señal jujeña, Federico Noro, trabajadores, autoridades nacionales, provinciales y municipales y familiares del folklorista.

Así, Radio y Televisión Argentina (RTA) continúa con la tarea de denominar a las emisoras públicas con los nombres de grandes figuras de la cultura nacional, representativas de los territorios desde los que desarrollan sus contenidos como son ejemplo LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa; LRA 5 Rosario Fontanarrosa; LRA 6 Mendoza Quino y LRA 29 San Luis Pancha Hernández.

El director ejecutivo a nivel nacional de Radio nacional Alejandro Lezica anunció por otra parte a los directores de Radio Nacional Tartagal y Nacional La Quiaca que van a ser también renombradas.

Luego agradeció los familiares de Jorge Cafrune, “que con mucha gentileza y con entusiasmo aceptaron esta idea de renombrar nuestra Radio Nacional Jujuy con el nombre de Jorge Cafrune, a nuestros oyentes que en este momento nos están escuchando decirles que tiene sentido lo que hacemos desde Radio Nacional, tengo muchas cosas diferentes que me vienen a la mente, por un lado la importancia de un artista trascendente, de un exponente de la cultura argentina, alguien que fue único como artista, que siempre que lo pienso y lo escucho no dejo de emocionarme con su ternura, al cantar, con su manera de expresarse y con su virtuosismo en la guitarra pero sobre todo con su trascendencia en el legado en su generosidad de haberle dado oportunidad y abrir puertas a otros grandes artistas que en ese momento no tenían un medio de comunicación o no tenían donde difundir sus obras y llevar la bandera argentina a otras latitudes, no solamente a todos los rincones de la patria”.

Luego destacó, “el orgullo de nuestras canciones, el orgullo de nuestra cultura, no es un tema menor, tiene que ver con los sueños de la argentinidad, esta acaba de cumplir 52 años Radio Nacional, acaba de cumplir 86 la primera transmisión argentina, ayer cumplió 103 años, pero de 86 años para acá pienso en una radio nacional que fue el primer medio de comunicación como una columna vertebral que unió a la Argentina, que transmitió en cada lugar su identidad, unió la identidad de los argentinos y es lo que hace hoy y es lo que refleja hoy al unir, la identidad de los argentinos refleja lo que nos pasa y lo que decidimos los argentinos a lo largo de todos estos años a través de leyes de igualdad, leyes que reflejan los derechos obtenidos, los derechos humanos, la manera de cómo queremos vivir nuestro país”.

A su vez Lezica expresó, “muchos años de historia que nacen en un gran momento con la decisión de tener una escuela pública, una decisión de una educación pública igualitaria para todas y todos los argentinos, esa educación que primero fue primaria y a principio del siglo pasado fue extendida la secundaria y posteriormente la universitaria, toda esa posibilidad de ser mejores como personas las ha ido llevando adelante un Estado presente que ha tomado decisiones favorables para el crecimiento de la Argentina y no es casual, que un artista como Cafrune o un artista como Mercedes Sosa por nombrar nuestra Radio Nacional 15 de Tucumán que lleva el nombre de Mercedes, no es casual que tengamos esos exponentes en la Argentina y no es casual que en la construcción de este país uno de los exponentes más importantes del mundo, el Papa Francisco sea de estas latitudes, no es casual todo lo que ha ido construyendo la Argentina en el desarrollo científico en su cultura, no es casual, tiene que ver con quiénes somos, tiene que ver con la educación pública, tiene que ver con la igualdad de oportunidades, tiene que ver con un Estado presente que lo estuvo y que lo está”.

Luego continuó el directivo, “después de que nuestros bisabuelo, abuelos, nuestros padres soñaron un mejor país y pelearon por él, lo hicieron mejor y soñaron la tierra donde iban a nacer sus hijos y donde iban a estar su nietos, entonces creer en un país, es creer también en que nos hermanamos, que tomamos decisiones para ser mejores y no importa que haya distintos pensamientos, al contrario, nos enriquecemos, pero hay ciertas cosas que a esta altura del partido no deben estar en discusión, hoy no puede estar en discusión cosas que han soñado nuestro bisabuelo, abuelos por un país mejor que creemos que se construye y se trabaja todos los días”.

Para finalizar recalcó, “la gente común y las personas como nosotros que hace su trabajo cada mañana pensando en hacerlo bien y pensando en un mundo mejor y en un bienestar para los suyos, me parece que tenemos ese compromiso de reflejarlo y de tenerlo consciente, también conversarlo con la nueva generación, conversarlo con nuestros hijos y con nuestros nietos, en el caso de que nuestros nietos puedan reflexionar y debatir porque nuestra Argentina es muy valiosa, es muy grande y es muy importante. Nuestros exponentes como en el caso de Jorge Cafrune así lo muestran y es motivo de orgullo, entonces tenemos que tener presente eso nosotros con nuestras radios nacionales, con todos y todas quienes hacen Radio Nacional les puedo decir que se siente ese compromiso y estar en un lugar como el que estoy es un privilegio”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ