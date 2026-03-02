Quilmes despidió a Alfredo Grelak tras la derrota con Gimnasia en Jujuy

Este lunes por la mañana, la comisión directiva de Quilmes comunicó a Alfredo Grelak el cese de sus funciones como director técnico. La reunión se llevó a cabo en el Estadio Centenario antes del inicio de la práctica programada, tras la caída del equipo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy el domingo.

Los directivos, encabezados por el presidente Carlos Giulianetti y el secretario técnico Miguel Caneo, evaluaron el desempeño del equipo en el inicio del torneo. El ciclo de Grelak en esta etapa finalizó con un saldo de diez partidos dirigidos, repartidos en seis empates y cuatro derrotas.

El entrenador manifestó su intención de continuar en el cargo debido a la respuesta futbolística observada en el último encuentro. Sin embargo, las autoridades de la institución mantuvieron la decisión de rescindir el vínculo que se extendía originalmente hasta el mes de diciembre.

La búsqueda del reemplazante

Tras la salida del cuerpo técnico saliente, la dirigencia inició gestiones para contratar a un nuevo conductor. Leandro Gracián es el nombre con mayores posibilidades de asumir el cargo. El ex entrenador de Deportivo Madryn cuenta con el visto bueno de la conducción del Club.

Otras opciones que circularon en las últimas horas incluyeron a Walter Ribonetto. Se espera que las negociaciones con Gracián avancen durante la jornada del martes.

Entrenamiento en el Estadio Centenario

Mientras se define la llegada del nuevo cuerpo técnico, el plantel de Quilmes realizó tareas este lunes en su estadio a puertas cerradas. La sesión estuvo a cargo del preparador físico Fernando Pagés, quien coordinó exclusivamente ejercicios de carácter físico para los futbolistas.