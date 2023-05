Quiénes serán los protagonistas de la serie inspirada en la vida de Carlos Menem

Tendrá ocho episodios y contará con la dirección de Ariel Winograd.

El éxito de las series estilo biopic son un éxito en las plataformas. La más aclamada fue la de Luis Miguel, pero ahora hay un furor por El amor después del amor, que cuenta la historia de Fito Páez y sus comienzos en el Rock Nacional.

Pero las series no sólo cuentan la vida de los músicos. En esta oportunidad, se está empezando a grabar la historia de Carlos Menem, enfocada en sus años como Presidente de los argentinos. Se meterá tanto en el mundo de la política como en sus relaciones personales que tanto llamaron la atención en la década del ’90.

Síganme! Será el título de esta serie, que podrá verse por Amazon Prime dentro de un año. Tendrá ocho episodios y contará con la dirección de Ariel Winograd. Las actuaciones estarán a cargo de Leonardo Sbaraglia como Carlo Menem y Leticia Siciliani como Zulema Yoma, según detallaron en Intrusos, donde agregaron que también fue convocado Juan Minujín.

“Síganme, que no los voy a defraudar”, fue la frase de presentación que usó el ex mandatario en su campaña electoral de 1989. Menem aprobó tanto el nombre como el contenido de la serie, antes de fallecer, ya que la idea está desde 2020 y el expresidente murió el 14 de febrero de 2021.

Zulemita siguió dándole marcha a este proyecto, pero hay familiares que no fueron consultados y no están de acuerdo. “La serie cuenta con el crédito de Zulema Yoma y de Zulemita Menem, quienes firmaron por los derechos de imagen para la realización. Carlos Nair -hijo de Menem con Martha Meza-, Máximo -hijo de Menem y Cecilia Bolocco- y Antonella -hija de Carlitos Jr y Amalia Pinetta.- quedarían excluidos de las regalías de la ficción. Además, Zulemita no le habría consultado a ninguno de ellos sobre el proyecto”, explicaron en Intrusos.

Antonella le dijo a Intrusos: “Lo que me molesta es que me dejan de lado en todo lo que se trata de la exposición de mi abuelo, de mi papá. Porque hay series de mi papá que se están haciendo que no me pidieron autorización a mí. Sé que están haciendo una serie sobre mi abuelo en la que no me pidieron autorización a mí, ni a Carlitos ni a Máximo, que obviamente nosotros tenemos que autorizar para que salga y, sin embargo, la están haciendo sin autorización”.

(Noticias Argentinas)