Quería quedar bien con la novia y terminó arrestado con el oso a cuestas

Este «romántico» de Alto Comedero se llevó el premio al más insólito de la semana. El botín fue un oso de peluche gigante color rosado, pero recibió otro a cambio.

En la noche del 23 de febrero, cerca de las 22:15, dos sujetos en una moto tipo Cross decidieron que el regalo para «la tóxica» (o la bendición) no se pagaba, por lo que entraron a un local en la calle Dorrego y manotearon el peluche de un metro de alto y emprendieron la fuga a toda velocidad.

Fue una persecución de película con peluche rosado pero no calcularon estos «Rápidos y Furiosos» que andar con un bulto rosado gigante de un metro no precisamente pasar desapercibido.

La red policial se activó y los Zorros del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1, los alcanzaron en la calle México del barrio Mariano Moreno.

Los sospechosos al verse acorralados, abandonaron la moto y el «regalito» para intentar huir a pie. Pero la agilidad de los efectivos fue superior y tras un forcejeo en la esquina de 24 de Septiembre y Ecuador también del barrio Moreno.

Logrando reducir al romántico de 27 años, quien a pesar de andar robando juguetes, se puso bastante agresivo con el personal policial, por lo que pasará San Valentín (atrasado) o el próximo aniversario tras las rejas de la Seccional 4ta.