Quedó conformada la Comisión de Ambiente en la Legislatura de Jujuy

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy, legisladores de los distintos bloques que integran la Cámara llevaron adelante la reunión constitutiva de la Comisión de Ambiente. En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento Interno, se acordó la integración del cuerpo y la conformación de sus autoridades.

La comisión quedó integrada por los diputados Omar Gutiérrez, Mario Lobo, Angélica Castillo, Sofía Ternavasio, Natalia Morales, Claudia Sánchez Cantaberta, Kevin Ballesty, Iván Poncio y Estela Ríos. Como autoridades fueron designadas Daniela Vélez como presidenta, Miriam Burgos como vicepresidenta y Martín Fellner como secretario.

La presidenta de la comisión, Daniela Vélez, destacó la relevancia del espacio: «Es una de las comisiones más importantes que tenemos en la Cámara. Tenemos una agenda con muchos proyectos y esperamos trabajar en forma conjunta con todos los bloques, a los efectos de que salgan los mejores para la provincia».

La Comisión de Ambiente se reunirá los días martes a las 11:30 horas en el Salón Pilar Bermúdez.