¡Qué panzota! Hermosas fotos de Bergüzar Korel, muy cerca de ser mamá

La actriz –que volvió a la pantalla de El Trece con Las mil y una noches– atravesó un embarazo complicado, pero ahora está mejor.

Pasaron poco más de tres meses, pero para ella fue como atravesar otras mil y una noches. La angustia, el temor y el desvelo le volvieron eternos ese período. No era para menos: el segundo embarazo de Bergüzar Korel, la inolvidable Sherezade de la recién repuesta Las mil y una noches, hecha en Turquía, se complicó de tal manera que ella temió lo peor.

Las noticias son más alentadoras, por suerte, y ella lo graficó en su cuenta de Instagram. Mostrando su hermosa pancita y escribiendo un texto emocionante: “Querido 2019, gracias primero por darle la bienvenida a mi milagro. Te agradezco lo que me has quitado, lo que he perdido este año. Carne de mi carne. Los días en que sufrí el dolor, incluso los meses, las heridas siguen sangrando. Me he cuestionado mucho mi vida. Nunca me he rebelado, y tampoco lo haré, Aprendí mucho. La paciencia, la serenidad, la aceptación, la espera con el amor, que siempre es creer en la bondad”, arrancó la esposa de Halit Ergenç, quien se hizo famoso en la Argentina gracias a su papel de Onur en la misma novela.

Cuando se conocieron, Bergüzar estaba casada y Halit, en pareja. La pasión fue más fuerte, ambos acabaron con sus relaciones y se fueron a vivir juntos. Tienen un hijo (Alí, de 9 años) y esperan el segundo. “Tú eres mi pequeño milagro”, agradeció Bergüzar.

(paparazzi)