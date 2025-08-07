Qué dijo Pablo Lescano tras los incidentes en el show de Damas Gratis en Bogotá

7 / agosto / 2025 Entretenimiento
El cantante se mostró conmovido por la brutal batalla campal que dejó un muerto y cinco heridos. La actuación se canceló.
Luego de los incidentes que motivaron la cancelación del recital de Damas Gratis en Bogotá (un muerto y cinco heridos) el cantante de la banda, Pablo Lescano, se mostró muy conmovido.
En su cuenta de Instagram, posteó: “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”.
Y agregó: “Muy triste por todo lo sucedido”. Además, compartió los mensajes que recibió de decenas de fanáticos que se mostraron afectados por la situación.
“Era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos. Qué triste, de verdad, justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”, lamentó uno de los fanáticos.
Ago 07, 2025 0La lucha docente en Jujuy continúa en pie, con los gremios ADEP y UDA al frente de las protestas. Según declaraciones de Martín Amontosa, delegado de ADEP, y Alfredo Arrueta, secretario adjunto de...
Ago 06, 2025 0
Ago 03, 2025 0
Ago 07, 2025 0A través de las diferentes modalidades vigentes se resuelve la solicitud para la atención en efectores del sistema público. El Ministerio de Salud de Jujuy, a través del Centro Único de Gestión...
Ago 06, 2025 0
Ago 06, 2025 0
Ago 05, 2025 0