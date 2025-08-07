Las 24 Horas de Jujuy – Qué dijo Pablo Lescano tras los incidentes en el show de Damas Gratis en Bogotá

Qué dijo Pablo Lescano tras los incidentes en el show de Damas Gratis en Bogotá

7 / agosto / 2025 Entretenimiento

El cantante se mostró conmovido por la brutal batalla campal que dejó un muerto y cinco heridos. La actuación se canceló.

Luego de los incidentes que motivaron la cancelación del recital de Damas Gratis en Bogotá (un muerto y cinco heridos) el cantante de la banda, Pablo Lescano, se mostró muy conmovido.

En su cuenta de Instagram, posteó: “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”.

Y agregó: “Muy triste por todo lo sucedido”. Además, compartió los mensajes que recibió de decenas de fanáticos que se mostraron afectados por la situación.

“Era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos. Qué triste, de verdad, justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”, lamentó uno de los fanáticos.

