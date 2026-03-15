Puertos sin combustible: Riesgo de parálisis en el transporte marítimo mundial por la guerra en Oriente Medio

El columnista de Bloomberg Javier Blas afirma que dos de los centros de abastecimiento más importantes del mundo ya se están empezando a quedar sin fuelóleo.

El sector del transporte marítimo mundial podría verse abocado a una parálisis, si los puertos clave se quedan sin combustible para los buques a causa del fuerte aumento de los precios del fuelóleo, en medio de la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán, advierte el columnista Javier Blas en Bloomberg.

«La situación del fuelóleo es preocupante, y no se le está prestando la atención suficiente […]. El fuelóleo desempeña un papel fundamental en el mundo moderno, ya que es el motor de los buques insignia de la globalización: los portacontenedores», afirma Blas en un artículo publicado este domingo.

Según explica, el fuelóleo, que por regla general tiene un precio muy bajo, se ha convertido en una materia prima extremadamente costosa desde el inicio de la agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica.

En particular, detalla que la relación entre el crudo de petróleo y el fuelóleo «se ha roto», con los precios de este último significativamente más altos de los esperado, cotizando a 140 dólares y casi 160 dólares en dos de los centros de abastecimiento más importantes del mundo: el puerto de Singapur y Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos.

Blas advierte que, actualmente, el sector del naviero está dando la voz de alarma, ya que algunos puertos clave podrían quedarse sin combustible, pues en lugares como Singapur y Fuyaira el suministro de fuelóleo ya está empezando a escasear, lo que podría obligar a los buques de todo tipo a detenerse.

Agresión contra Irán

–Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

–En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.

–Asimismo, bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo que se comercia en el mundo. La situación ha disparado los precios del crudo.

–El nuevo líder supremo se dirigió a la nación por primera vez desde su nombramiento, a través de un mensaje en el que promete vengar cada una de las muertes sufridas por el pueblo iraní. Además, calificó de «fundamental» seguir bloqueando el estrecho de Ormuz, al tiempo que aseveró que se sopesa abrir otros frentes «donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable».

–Mientras tanto, Washington sigue afirmando que está ganando el conflicto y que la ofensiva terminará «muy pronto», ya que «no queda nada que atacar». Por su parte, las Fuerzas Armadas iraníes informaron de más de 50 oleadas de ataques contra los artífices de la agresión.