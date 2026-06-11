Provincia y municipios impulsan los Juegos Forja para potenciar el desarrollo deportivo jujeño

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy acompañó el lanzamiento oficial de los Juegos Forja Jujuy, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Deportes de la Provincia que busca promover el desarrollo deportivo en todo el territorio provincial y conformar los seleccionados que representarán a Jujuy en competencias nacionales. En el marco de la presentación, el reconocido entrenador y preparador físico Horacio Anselmi brindó la disertación “La construcción de los procesos deportivos”.

En representación del Municipio capitalino, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó el compromiso de la comuna con el desarrollo de los Juegos Forja y remarcó el valor social que tiene el deporte para los jóvenes. “Nos toca una responsabilidad muy importante como municipio, que tiene que ver con generar ámbitos de competencia con fines tan nobles como fortalecer el sentido de pertenencia de los chicos hacia su ciudad, su escuela y su club. Estos juegos permiten integrar a jóvenes de todas las regiones de la provincia y consolidar el federalismo que tanto promovemos”, expresó.

Asimismo, señaló que la Dirección General de Deportes municipal tendrá un rol activo en la organización de las competencias y en el proceso de inscripción de los participantes. “Vamos a acompañar cada instancia, desarrollando las distintas actividades deportivas siempre en un clima familiar, amigable y de sana convivencia”, agregó.

Por su parte, el secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, manifestó su satisfacción por el inicio de una nueva edición de los Juegos Forja y destacó que constituyen el punto de partida para la conformación de la selección jujeña que participará en los Juegos Nacionales. “Estamos muy contentos porque este es el preámbulo para el armado del seleccionado jujeño que viajará a Mar del Plata con muchísimas expectativas. La idea de los Juegos Forja es ser lo más federales posible, recorrer toda la provincia, generar identidad y conformar un equipo representativo que compita de la mejor manera”, afirmó.

Calvetti resaltó además el trabajo articulado entre la Provincia y los municipios para garantizar que la propuesta llegue a cada rincón del territorio jujeño. “Estamos trabajando con todos los departamentos y municipios, junto a los gerenciadores deportivos. Esta es una herramienta que debe llegar a todos y que cada vez toma más fuerza. La presencia de referentes como Horacio Anselmi y representantes del Comité Olímpico Argentino fortalece este proceso y demuestra que estos juegos llegaron para quedarse”, sostuvo.

En el mismo sentido, el director general de Deportes de la Municipalidad, Gustavo Hiruela, valoró la articulación institucional que permite desarrollar una política deportiva integral en toda la provincia. “Para nosotros es muy importante acompañar esta iniciativa. Desde el Municipio trabajaremos especialmente en el ejido capitalino, colaborando con el desarrollo de cada disciplina para que los mejores representantes puedan avanzar a las instancias provinciales y, posteriormente, nacionales. El objetivo es que Jujuy esté representada de la mejor manera posible”, expresó.

Como parte de la jornada, el reconocido entrenador y preparador físico de alto rendimiento Horacio Anselmi ofreció la conferencia denominada “La construcción de los procesos deportivos”, destinada a entrenadores, profesores y referentes del ámbito deportivo.

Durante su exposición, Anselmi destacó las enormes condiciones que posee Jujuy para el desarrollo de deportistas de alto rendimiento y señaló que la provincia cuenta con características geográficas y humanas que representan una ventaja competitiva en diversas disciplinas. “Conozco la provincia desde hace muchos años y he recorrido gran parte de su territorio. Jujuy tiene un enorme potencial para el desarrollo de mediofondistas, ciclistas de ruta, ciclistas de BMX, levantadores de pesas y deportistas de combate. Hay características físicas, culturales y ambientales que favorecen el crecimiento de estos deportes”, explicó.

Además, remarcó el valor de la altura y del entorno natural jujeño como factores diferenciales para la preparación deportiva. “La altura es un recurso extraordinario, pero además está acompañada por paisajes que inspiran y motivan a la práctica deportiva. Es un escenario ideal para desarrollar procesos de formación y rendimiento”, concluyó.