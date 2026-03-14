Protestas en Cuba por la crisis energética: Vecinos cacerolearon e incendiaron una sede del Partido Comunista

Fogatas, cacerolazos y marchas se registraron en las calles de la región de Ciego de Ávila. Los vecinos denuncian las condiciones en las que viven después del peor apagón vivido desde la crisis de petróleo.

Manifestantes cubanos se congregaron en las calles durante la noche del viernes, en rechazo al gobierno de Migue Díaz-Canel, en medio de la crisis energética que vive la isla. Como resultado, se registraron cacerolazos, marchas y hasta el incendio de una sede del Partido Comunista.

Todo sucedió en el municipio de Morón, en Ciego de Ávila, donde filas se personas marcharon por la calle hacia la sede del PC Cubano. La disidente Rosa María Payá denunció en sus redes sociales que «reportan disparos en Morón de la policía contra el pueblo desarmado y pacífico” y agregó que «la única opción del pueblo es la libertad».

Caos y crisis en Cuba: manifestantes incendiaron una sede del Partido Comunista

Los manifestantes salieron a cacerolear tras el peor apagón registrado en la isla desde el comienzo de la crisis energética, indicó la CNN, ante el freno del envío de petróleo. Los vecinos ingresaron a las instalaciones del Partido donde sacaron mobiliario, cuadros y materiales de propaganda política para luego convertirlos en fogata.

El medio CiberCuba indicó que «vecino de El Vaquerito protagonizaron la noche del viernes un cacerolazo en protesta por los prolongados apagones que afectan la zona» y citó comentarios del grupo de Facebook “Revolico Morón (El Grande)”, donde usuarios comenzaron a comentar en tiempo real sobre los ruidos de calderos que se escuchaban en el barrio.

“¿Qué pasó en El Vaquerito que siento calderos sonando, señores?”, escribió el autor de la publicación inicial. En los comentarios, varios participantes interpretaron el sonido de las cacerolas como una protesta contra las condiciones de vida.

Miguel Díaz-Canel confirmó conversaciones con EEUU mientras Cuba atraviesa una grave crisis energética

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes en conferencia de prensa que el gobierno de la isla mantiene conversaciones con representantes de Estados Unidos con el objetivo de intentar encauzar las diferencias entre ambos países. El mandatario realizó el anuncio durante una conferencia de prensa en medio de una profunda crisis económica y energética que afecta al país.

Las declaraciones se produjeron tras una serie de intercambios diplomáticos recientes, orientados a explorar posibles soluciones para los conflictos bilaterales entre La Habana y Washington.

Durante su intervención, Díaz-Canel explicó que los contactos se desarrollan con discreción y que aún se encuentran en una etapa inicial. “Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EEUU para buscar, por la vía del diálogo, soluciones para las diferencias que tenemos», detalló.

(Ambito)