Protesta por la liberación del imputado de la muerte de Juan Maraz

Juan Maraz, un vendedor ambulante de 36 años falleció tras permanecer internado en grave estado luego de una violenta pelea ocurrida en inmediaciones de la ex terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy.

El vendedor ambulante de 36 años falleció tras sufrir un grave golpe en la cabeza durante una pelea ocurrida en inmediaciones de la vieja terminal de ómnibus.

La Justicia imputó al acusado por “homicidio preterintencional” y dispuso su libertad bajo restricciones, una decisión que provocó indignación entre familiares, amigos y personas cercanas a la víctima.

Familiares, vecinos y allegados a la víctima realizaron anoche una protesta en la calle José de la Iglesia. Con carteles, reclamos y la quema de elementos sobre la vía pública, exigieron justicia y cuestionaron la liberación del imputado.

El caso continúa bajo investigación mientras crece el pedido de respuestas por parte del entorno de la víctima.

Recordemos que fue el sábado 30 de mayo, donde justamente la persona implicada, por este caso, que en su momento se desempeñaba como inspector de una empresa de colectivo.

Noelia, prima de Juan Maraz señalo a nuestro medio durante la protesta realizada anoche que, lo único que pido justicia porque este tipo salió esta mañana, no sé si esta mañana o anoche, pero salió libre y caratularon al hecho como homicidio este preintencional. Quiere decir esto que como él lo golpeó, pero sin ninguna intención”.

Agregando luego, “entonces no me parece que, porque él tiene poder, tiene influencia, tiene plata también, haya movido sus influencias para salir libre y acá este él dejó por este por esa por el asesinato que él cometió y bueno dejó a cuatro niños sin padre, a una madre que está devastada, destrozada y que todavía salga libre, me parece una injusticia total porque así se mueve ahora el sistema”.

Al referirse sobre Juan Maraz mencionó, “la verdad que cuando fue el velorio mi primo, hubo muchísima gente, se nota que era un chico muy querido y fue injusto lo que pasó con él. Él vendía zapatillas americanas, un laburante más. De lunes a viernes trabajaba con un chico llamado Yamil, pero los fines de semana trabajaba con este tipo”.

Sobre lo sucedido relató, “los testigos dicen que fue una un intercambio de palabras y este reaccionó mal y lo tiró de una piña y no le importó, lo dejó tirado, no llamó ni siquiera a la Policía, a la ambulancia, lo dejó inconsciente, dijo que no quería que nadie llame a la ambulancia. Después lo vuelven a levantar a él y lo quieren poner sobre un paredón y mi primo que estaba inconsciente, obviamente, vuelve a caerse y a golpearse la cabeza”.

“Mi primo murió por muerte cerebral y eso lo dijo el médico, él llegó muerto en realidad, le hicieron unos estudios el día sábado por la noche, el domingo y el mismo lunes a la mañana, el lunes al mediodía nos dan la noticia que sí que efectivamente él había muerto” prosiguió comentado.

Se habría conocido que el imputado del hecho sería alguien que sabría artes marciales o boxeo, al respecto dijo, “sí dijeron que él practicaba, era profesor de boxeo, entonces quiere decir que él sabe la fuerza que tiene, con la que cuenta y no es lo mismo que te se agarren a las piñas personas que no tienen ninguna disciplina, él ya practicaba una disciplina como es el boxeo, o sea que él sabe que tiene la mano prohibida y él le dio la piña sabiendo que lo iba matar, sabiendo que lo iba a noquear”.

Al consultarle sobre cómo se encuentra hoy la carátula y el proceso mencionó, “esta persona está libre, por eso este pedido de justicia y por lo que han venido justamente vecinos, amigos, familiares de Juan? Sí, él ahora este está libre, por como caratularon la causa, homicidio preterintencional”.

Respecto a esto mencionó la prima de la víctima, “yo sé que es porque él movió sus, sus influencias y porque él tiene plata. Y además, no le dieron el derecho a mi tía, a la madre de Juan, que participe en la audiencia imputativa. O sea hubo influencias para que a ella no la hagan participar de lo que ella tenía derecho, que es estar en la audiencia”.

Expresando finalmente, “nunca la llamaron, supuestamente le iban a mandar un link para que ella participe vía zoom y nunca le dijeron. Esta mañana nos enteramos que el tipo ya tuvo la audiencia, tuvo su defensa, tuvo el abogado, el fiscal, todo. Y bueno, el juez decidió que salga libre”.

Finalmente agregó, “mi mensaje es que quiero que haya justicia, por qué parece que el sistema se maneja así ya que la gente de bajos recursos nunca tenemos derecho a la justicia, siempre pesa el apellido, el poder, el dinero sin importarle una vida, porque es una vida, no importa si fue porque se insultaron o por lo que pasó, vos no tenés que quitarle la vida a un ser, era un chico de 37 años, una vida por delante, un padre de cuatro hijos, él este un chico muy querido eh con ganas de de salir”.