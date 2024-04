Protesta de médicos y trabajadores de la Salud: Denuncian que vienen destruyendo la salud pública en la provincia los últimos 8 años

Esta mañana se realiza una marcha de trabajadores de la salud por calles céntricas de la ciudad Capital y de esta forma se realizó la jornada provincial de lucha por 48 horas.

Un importante grupo de profesionales y trabajadores de la salud marcharon por calles de San Salvador de Jujuy por la jornada de protesta y movilización, profesionales nucleados en la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) y de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA) reclamaron por la reapertura de paritarias y salarios justos que reflejen la realidad económica del país.

El secretario adjunto APUAP José Consentini comentó, “por lo que vemos no va haber mucha discusiones con el Gobierno y seguramente pensaran como lo hacen siempre, una imposición salarial, pero lo que pasó en Salud ha sido el detonante, han salido otros gremios, salió ATSA recién y otras expresiones de reclamo por lo que ha pasado lo cual prueba que cuando ellos quieren hacer algo lo hacen, porque han sacado un aumento para un sector de médicos, porque ni siquiera es para todos los médicos, lo que muestra la estrategia que ellos quieren, que es dividir al equipo de salud”.

Asimismo, señaló, “pero lo que paso con la pandemia y ahora lo que está sucediendo con el dengue ponen en evidencia que es necesario que todo el equipo de salud luche, por ejemplo los agentes sanitarios, los educadores para la salud están recorriendo toda la provincia para evitar el aumento de los casos de dengue ya que hoy están saturados”.

Luego recalcó, “la crisis que nosotros venimos planteando desde hace muchos años no es solo en el sector médico, es en todo el equipo de salud porque la pandemia lo demostró y hoy el dengue lo está poniendo de relieve de nuevo y encima ahora sacan un aumento indiscriminado e ilegal porque no tienen ni siquiera una herramienta administrativa”.

Para finalizar expresó, “por ahora son puros anuncios, porque el ministro de Salud salió a desmentirnos que está convocando a los sindicatos, pero a nosotros no nos llegó ninguna convocatoria, quiero aclararlo que la ley sigue sin reglamenta, es un mamarracho que choca incluso con las leyes de carreras y justamente tiene como fin partir al equipo de salud y hasta ahora no han podido reglamentarlo por la resistencia de los sindicatos y sabemos que acá están saturados con el dengue, así que los derivan al CEN que es el Centro de Espacialidades del Norte y que que no está preparado para recibir un paciente y menos a un ser humano porque no tiene sanitarios, no tiene servicio de nutrición, no tiene nada, pero como están colapsados no saben qué hacer y se debe al mal llamado Plan Estratégico de Salud que viene destruyendo la salud pública en la provincia de los últimos 8 años”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ