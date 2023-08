Protesta de los trabajadores de Agua Potable de Jujuy

Hoy de paro, en protesta y malestar en los trabajadores pertenecientes a Agua Potable de Jujuy, ya que esta mañana movilizaron a Casa de Gobierno y luego continuaron en la sede del organismo estatal de calle Alvear.

Un importante número de trabajadores agrupados en el Sindicato de Obras Sanitarias de Jujuy marcho por aumento salarial en el básico, piden que nadie cobre menos de $ 200 mil, y ningún aporte sea en negro. También reclamaron terminar con la explotación laboral del personal calificado.

La secretaria general del gremio de los trabajadores de Obras Sanitarias Yolanda Mamani comentó, “lamentablemente tenemos que decir que continuamos con las medidas de fuerza, hemos hecho un espacio para dialogar o para tratar de avanzar, pero al gobierno no le interesa solucionar el problema, así que nos vemos aquí otra vez acá manifestando o creen que nosotros nos gusta estar aquí manifestando, no, pero estamos aquí ejerciendo un derecho y en medida que a nosotros nos respeten nosotros también respetamos, pero este gobierno nunca supo respetar nada, ni tampoco respetan lo que escriben, así que aquí estamos”.

A su vez agregó, “cada vez las cosas están peor y en vez de solucionarse las cosas se hacen más conflictivas y no hay solución que aparezca, de todas maneras estamos convocados a paritarias para hoy a la tarde y esperamos solución, nosotros hemos puesto condiciones porque no nos queda otra cosa por hacer, porque si no ponemos condiciones no es más que perder el tiempo con un dialogo de sobra, así que si van a dialogar y dar una respuesta que realmente satisfaga a la gente”.

Asimismo la dirigente expresó, “estamos lejos del piso, un capataz general cobra 130.000 pesos y es una vergüenza e imagínese que estamos con un sueldo por el piso, no nos han respetado nada, pagan lo que quieren, como quieren y pagan en negro, legalmente ellos no pueden hacerlo, pero sin embargo lo han hecho y todavía tienen el descaro de decir que el Ministerio de Trabajo ha decretado ilegal el paro, pero nada es más ilegal que este gobierno que avasalla todas las leyes y no tienen autoridad moral para decretar ilegalidad de nada, porque en su vida no han respetado nada, las leyes son de ellos y hace lo que ellos dicen”.

Finalmente dijo Mamani, la gente quiere trabajar, pero pedimos condiciones dignas, a la gente no le dan las herramientas, le dan lo mínimo y necesario, ni decir los vehículos en malas condiciones, la gente corre peligro y eso es en toda la provincia, no solamente acá, porque en el interior es peor, la gente no para porque quiera sino que ya se hartó de tanto maltrato y soberbia”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ