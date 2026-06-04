Protección de la niñez y adolescencia: La Suprema Corte de Justicia y UNICEF rubricaron memorándum de entendimiento

La Suprema Corte de Justicia de Jujuy y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) rubricaron hoy, 4 de junio, un Memorándum de Entendimiento para fomentar que niñas, niños y adolescentes vivan libre de violencia y accedan a servicios especializados de protección y de justicia que respondan de manera efectiva y oportuna ante situaciones de vulneración de derechos.

El acuerdo de cooperación fue firmado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Dra. Mercedes Arias, jueza de la Suprema Corte de Justicia y directora de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA) y el Dr. Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF Argentina; acto que contó con la presencia del Dr. Martín Llamas, juez de la Suprema Corte de Justicia.

El memorándum, primero en el país firmado por UNICEF que incluye a una oficina judicial especializada en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el caso de Jujuy la ONNA, tiene entre sus principales objetivos reforzar las capacidades de respuesta de magistrados, funcionarios y operadores judiciales para promover intervenciones integrales y articuladas, respetuosas de los derechos de la niñez y la adolescencia; promover la coordinación intersectorial para garantizar la protección integral y el acceso a la justicia, incluido la mejora en los procesos judiciales para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia con enfoque de niñez.

Así también, robustecer los sistemas de información y registros disponibles sobre niñas, niños y adolescentes y promover el intercambio de información disponible, siempre que esta no revista carácter confidencial, con los organismos de protección de derechos; ampliar la utilización de medidas alternativas al proceso penal y de medidas socioeducativas no privativas de libertad de calidad, incorporando un enfoque restaurativo que promueva la responsabilidad subjetiva, la reparación del daño y la reintegración social de las y los adolescentes.

Además, establece como objetivo generar estrategias integrales de prevención, sensibilización y abordaje de las violencias contra niñas, niños y adolescentes, incluyendo aquellas que se producen en entornos digitales, promoviendo su detección temprana, la protección de derechos y el acceso a mecanismos adecuados de intervención.