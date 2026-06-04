Protección de la niñez y adolescencia: La Suprema Corte de Justicia y UNICEF rubricaron memorándum de entendimiento

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La Suprema Corte de Justicia de Jujuy y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) rubricaron hoy, 4 de junio, un Memorándum de Entendimiento para fomentar que niñas, niños y adolescentes vivan libre de violencia y accedan a servicios especializados de protección y de justicia que respondan de manera efectiva y oportuna ante situaciones de vulneración de derechos.

Firma de convenio entre el SCJ y UNICEF

El acuerdo de cooperación fue firmado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Dra. Mercedes Arias, jueza de la Suprema Corte de Justicia y directora de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA) y el Dr. Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF Argentina; acto que contó con la presencia del Dr. Martín Llamas, juez de la Suprema Corte de Justicia.

El memorándum, primero en el país firmado por UNICEF que incluye a una oficina judicial especializada en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el caso de Jujuy la ONNA, tiene entre sus principales objetivos reforzar las capacidades de respuesta de magistrados, funcionarios y operadores judiciales para promover intervenciones integrales y articuladas, respetuosas de los derechos de la niñez y la adolescencia; promover la coordinación intersectorial para garantizar la protección integral y el acceso a la justicia, incluido la mejora en los procesos judiciales para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia con enfoque de niñez.

Así también, robustecer los sistemas de información y registros disponibles sobre niñas, niños y adolescentes y promover el intercambio de información disponible, siempre que esta no revista carácter confidencial, con los organismos de protección de derechos; ampliar la utilización de medidas alternativas al proceso penal y  de medidas socioeducativas no privativas de libertad de calidad, incorporando un enfoque restaurativo que promueva la responsabilidad subjetiva, la reparación del daño y la reintegración social de las y los adolescentes.

Además, establece como objetivo generar estrategias integrales de prevención, sensibilización y abordaje de las violencias contra niñas, niños y adolescentes, incluyendo aquellas que se producen en entornos digitales, promoviendo su detección temprana, la protección de derechos y el acceso a mecanismos adecuados de intervención.

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