Prosiguen los reclamos de ex trabajadores de la ex Dirección de Energía

Reclaman el pago de la denominada Plan Propiedad Participada (PPP) y a la vez cuestionaron al gobierno y pidieron cumplimiento de fallos judiciales.

Prosiguen las quejas de los ex empleados de la Dirección Provincial de Energía ya que desde hace muchos años viene reclamando el pago del 10% que por ley les corresponden por la privatización.

La PPP es un tema que continúa judicializado por la falta de implementación de la propiedad participada por parte del Ejecutivo provincial, y por falta de cumplimiento de todos los articuladores que son a favor de los ex trabajadores. Cuentan con una sentencia judicial que data del 22 de septiembre de 2011, donde figura un peritaje realizado por una contadora, que es empleada pública designada por la Justicia.

El ex trabajador de Agua y Energía Oscar Rojas comentó, “seguimos nosotros en la espera ya que la Justicia en este caso ya le ha dado al gobierno y al victimario un plazo que sigue sin cumplir desgraciadamente, ya lleva más de 120 días desde que el expediente bajó desde el Superior Tribunal de Justicia a la Vocalía 6 y seguimos esperando, nosotros el día lunes nos presentamos pidiendo audiencia con las juezas para que nos dé una explicación de todo lo que se está haciendo con el gobierno, porque ya lleva de desobediencia judicial más de 2 años y le siguen dando plazo y favoreciendo de forma indiscriminada”.

A su vez recalcó, “el gobierno debe pagar a los ex trabajadores de Agua y Energía, así dice la sentencia del 22 de septiembre del 2011, pero lo que pasa y como es siempre Morales es víctima, siempre se hace la víctima constantemente, siendo que él es el victimario, no nos olvidemos que nosotros ya tenemos más de 140 compañeros fallecidos y totalmente sin justicia. Ahora nos enteramos que la Justicia les dio un nuevo plazo que supuestamente se va a vencer mañana viernes, así que nosotros nos tenemos que presentar de nuevo el día lunes en la Justicia para ver si la propuesta que presenta el gobierno cumple con lo que dice la sentencia del 22 de septiembre de 2011. Porque según la Justicia el gobierno habló con ellos, cosa que es totalmente ilegal porque las partes, es decir nuestros abogados, desconocen todo y no se les notificó absolutamente de nada, a ese nivel se maneja Morales, así que nosotros iremos el día lunes para ver qué propuesta presenta el gobierno y si es que realmente es conveniente de acuerdo a lo que dice la sentencia del 22 de septiembre de 2011, no nos queda otra”.

Luego Roja agregó sobre la ley la 4879/95, “ya pasaron 28 años más de un cuarto de siglo increíblemente y todos los gobiernos sistemáticamente se negaron a cumplir, el artículo 6 dice bien clarito el 10% del paquete accionario de la venta de la Dirección de Energía le corresponde a los ex trabajadores que somos 506 familias, 506 ex trabajadores que nos dejaron en la calle y nosotros desde esa fecha venimos bregando, venimos luchando sin pausa para que se dé cumplimiento a ese artículo, también dice el artículo 17 de esa ley, la Legislatura tendría que tener conformado una comisión de seguimiento para dar el cumplimiento con el pago de ese 10%, pero nunca jamás se hizo y yo recorrí toda la Legislatura, nunca jamás encontré ninguna documentación, ni siquiera que se haya conformado esa comisión, a ese nivel estamos así que ahora, estamos con las esperanzas puestas hasta el día lunes para ver si el gobierno da cumplimiento de una vez por todas a la sentencia del 22 de septiembre 2011”.

Por otra parte, mencionó, “no nos olvidemos que en el 2015 semanas antes de las elecciones para gobernador Morales nos convocó a nosotros a la sede del Movimiento Popular Jujeño y nos dijo que si nosotros lo apoyamos y él era electo en 30 o 45 días no solucionaba nuestro problema, pero ya han pasado 8 años y ni siquiera nos quiere recibir, no sabemos cuál es la causa, no sabemos cuál es el motivo, pero sistemáticamente él y todos los gobiernos que pasaron, en total 7 mandatos, todos se negaron a cumplir la ley y la sentencia del 22 de septiembre del 2011, la semana que viene casualmente, cumplimos 12 años de negarse a cumplir sistemáticamente con el mandato de la Justicia”.

Para terminar remarcó, “nosotros siempre estuvimos predispuesto al diálogo, nunca jamás cerramos la puerta absolutamente a nada y a nadie, pero dije recién nunca jamás tuvimos acceso a un diálogo, a un acuerdo o un arreglo, por eso digo que ahora lo que está haciendo la Justicia es ilegal, pero ojalá de por terminado nuestros sufrimientos de 28 años y lo único que puedo decir es que actúen con responsabilidad, porque nosotros no estamos pidiendo que nos regalen absolutamente nada, simplemente el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de lo que determinó la Justicia”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ