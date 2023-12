Prosigue el reclamo de ADEP por la falta de construcción de viviendas y entrega de escrituras

ADEP reclama que la empresa adjudicataria de la obra de las 420 viviendas en Alto Comedero finalice con la misma y además que haga entrega de las escrituras

Desde la entidad gremial solicitan la intervención del gobernador en el juicio con la empresa constructora de las viviendas de ADEP, además también la entrega de las escrituras de las viviendas.

La secretaria general de ADEP Silvia Vélez comentó, “hoy nos reunimos con los vecinos de las 420 viviendas de ADEP del valle de Alto Comedero, este barrio data de 26 años y residen allí las familia que es una propuesta de la entidad sindical de inscribirnos y pagar por una vivienda en un convenio que se hizo con la empresa Forbice y que al día de hoy no tienen las escrituras y no se han construido las 420 viviendas, hay 255 familias que residen allí y son las familias que no tienen hoy las escrituras y algunos fallecidos ya que están en juicios sucesorios ese bien patrimonial y hay otros casos de docentes que han pagado la vivienda y no se les entregó nunca, hay docentes que hicieron un plan de 108 cuotas y hay docentes que han pagado 60 o 80 cuotas y tampoco se le dio garantía de la casa, tampoco se le devolvió el dinero o sea es una situación heredada en el 2005 o 2006 donde comienza un juicio entre la empresa Forbice y ADEP por el no cumplimiento del contrato de la construcción de las 420 viviendas”.

También comentó la dirigente, “luego la otra conducción directiva de este sindicato le inicia un juicio y hay juicios cruzados y eso es un expediente que hasta hoy no se resuelve, eso que tiene como 15 cuerpos por la complejidad que tiene este juicio, pero que también nosotros desde que nos hicimos cargo y la gestión anterior buscamos la manera de destrabar este conflicto. Nunca tuvimos respuesta de la empresa Forbice y pedimos mediación judicial, vinieron, se sentaron, escucharon y el responsable de la empresa y el abogado de la empresa quedaron en dar respuestas pero no volvieron más, pedimos mediación e intervinimos con el Defensor del Pueblo sin respuesta alguna”.

Sobre el conflicto detalló, “hubo una mediación también en Territorio y Vivienda porque también hay una parte de terreno que ha habido un asentamiento y hay muchas familias que residen allí que están pidiendo los servicios de agua, de luz, entonces nos convocaron y pedimos otra mediación, les explicamos que queremos solución para las familia y las escrituras y quien no tiene la casa que den la casa, porque hay 3 manzanas libres, donde podrían construirse vivienda, podrían dar solución, no tuvimos solución, ninguna respuesta de la empresa Forbice, el juicio continúa es un juicio millonario y como hay un fideicomiso entregado de esa conducción que gestionó ese plan de vivienda con esta empresa entonces cuál es el riesgo que corremos es que salga a favor de la empresa y las familias se queden sin su propiedad, a pesar de vivir hace 25 años allí y se pone en riesgo también el patrimonio de nuestra institución, así que bueno, ahora estamos pidiendo la intervención del señor Gobernador porque la empresa también trabajo para el Estado provincial y nosotros solamente queremos solucionar el tema y queremos darle soluciones a los vecinos que son docentes, algunos jubilados y los cuales les preocupa no tener que dejarle a sus hijos porque no tienen las escrituras”.

Para finalizar expresó, “nosotros hemos cursado pedidos de audiencia, desde la Comisión y del Centro Vecinal del barrio, así que vamos a estar a la espera, porque recién asumió el gobernador hace pocos días por lo que estaremos a la espera de ser convocados y esperamos que nos escuche y que a esta problemática traten de buscarle una solución, con su mediación por supuesto”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ