Prorrogan detención al santafesino que engañó a tres chicas de Coronda con una beca trucha, las trajo a Jujuy y las filmó en un baño

Fue detenido en 2025 y esta semana un nuevo fallo de la Justicia federal ratificó que siga detenido en el marco de una causa que investiga trata de personas y tenencia de material de abuso sexual infantil.

La Justicia Federal de Jujuy resolvió esta semana volver a prorrogar la prisión preventiva de Gianni Fiori, el community manager santafesino que fue detenido en 2025 por haber engañado, mediante una falsa beca, a tres jóvenes de Coronda, llevarlas hasta la provincia de Jujuy y filmarlas en un baño.

Según fuentes judiciales consultadas, esta nueva extensión de la medida cautelar será hasta por lo menos septiembre próximo y se dio a partir de que la Fiscalía Federal le atribuyó nuevos hechos.

El caso se encuentra a cargo del fiscal Federico Zurueta que investiga a Fiori por trata de personas y tenencia de material de abuso sexual infantil, lo que vulgarmente se denomina pornografía infantil.

Si bien la causa se maneja con cierto hermetismo, trascendió que uno de los nuevos hechos imputados fue similar al que vivieron las chicas de la ciudad de Coronda pero que tuvo lugar en otra zona de la Argentina.

El hecho que dio origen la presente causa judicial ocurrió el 23 de septiembre del año pasado, cuando tres chicas de la ciudad de Coronda, que viajaron con Fiori hasta San Salvador de Jujuy para la Fiesta Nacional del Estudiante, denunciaron que en el baño en donde se hospedaban había un reloj digital que adentro tenía una cámara.

En su denuncia, las jóvenes informaron además que su arribo a la provincia del noroeste argentino había sido en el marco de un supuesto programa de becas educativas promovido por un organismo llamado “Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte”, el cual era inexistente, al igual que las becas.

A raíz del suceso, Fiori fue detenido y todos sus dispositivos digitales secuestrados y peritados. En principio, fue imputado por una fiscal del Ministerio Público de la Acusación pero ante la sospecha de que podía haber un posible delito de trata de personas, dispuso el pase del caso a la Justicia federal.

Puesto a disposición de ese fuero, la causa quedó a cargo del fiscal Zurueta que le imputó a Fiori los delitos de trata de personas y tenencias de material de abuso sexual infantil (Masi) al peritar sus dispositivos secuestrados.

De hecho, según se informó en su momento, en el teléfono del corondino, los peritos hallaron 15 videos y 68 fotos de la filmación de las tres víctimas, correspondiente a un día y medio de estadía en el departamento.

Además le encontraron otro material fílmico similar de otras víctimas que habrían caído en el mismo engaño.

(Radio Aire)