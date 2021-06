Propuesta de los candidatos del frente Juntos por Jujuy de San Pedro

El frente Juntos por Jujuy de San Pedro se reunió con diferentes clubes de barrios y grupos de vecinos en general con importantes actividades y concursos

El candidato a diputado provincial Roberto Moya comentó, “la gente se está acercando a la sede solicitando reuniones ya que quieren interiorizarse, quieren conocer el frente Juntos por Jujuy y que representan los colores, que significa el frente, todo esto es lindo nos reconforta y nos da la seguridad de que estamos realizando las cosas bien y esto nos fortalece para seguir haciendo las cosas así”.

Además Moya agregó, “el jujeño espera cosas nueva un político que lo ilusione, el gobierno de la provincia de Jujuy y de San Pedro, tanto Morales como Bravo no les interesa la salud, la sociedad, no les interesa la salud, no les interesa si se mueren o no los jujeños, es por eso que nos obligan a ir a una contienda electoral donde sabemos que estamos mal con un sistema de salud que no está acorde a las exigencias que estamos teniendo, así que esperamos que esto ayude a la sociedad a tomar conciencia y que el 27 de junio digan basta a todo ellos que nos han causado un enorme daño y que lo siguen causando”.

“Desde que inicio la pandemia 1500 jujeños se fueron de esta tierra 1500 familias que quedaron triste y que siguen llorando a aquellas personas que partieron y ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirlo como Dios manda”, aseguró.

“Esperemos que el 27 la gente vote por nosotros que somos una nueva alternativa para decir basta de lo mismo somos gente que quiere trabajar, gente que no vive de la política, trabajamos a pulmón, no tenemos padrinaje de ninguna empresario de la provincia o de la nación y eso es lo que no hace destacar, la gente está cansada, quiere algo diferente de lo que se está haciendo en estos últimos años, quieren una nueva forma de política donde haya una provincia con trabajo, educación, salud, seguridad donde todos podamos vivir en igualdad de condiciones y nadie saque ventaja como lo hacen los grandes políticos”, concluyo Moya.

La candidata a concejal por San Pedro profesora Silvina Cabezas destacó, “estamos trabajando a full, nuestro espacio de encuentro está abierto las 24 horas para recibir a la gente en horario corrido, es impresionante el recibimiento, donde nos expresan sus inquietudes, necesidades y propuestas, nosotros vinimos para trabajar, queremos realizar algo diferente, queremos trabajar con la gente, de hecho nuestras propuestas provienen de las personas mismas, como ser el tema de las cloaca, la basura, un centro de contención para los adolescentes, el maltrato infantil, el maltrato animal, mucho temas propuestos, pero hay cosas que ya podemos ir realizando tenemos que armar los equipos y salir a recuperar los barrios de nuestra ciudad, pero hay algunas que si necesitan gestión que si nos acompañan con su voto el 27 podremos hacer mucho más, somo la voz de lo que sienten, sueñan y proyecta es un compromiso más con la gente de todos los sectores”.

A su vez Cabezas expresó, “en esta ocasión tenemos el proyecto de aire puro donde los jóvenes saldrán a plantar un árbol y le tomaron foto de ahí concursarán por canastas de mercaderías para de esta manera contribuir con las familias y el medio ambiente, deberán subir la foto a la página del frente Juntos por Jujuy y comunicarse con los teléfonos que figuran ahí, de esa manera ya estarán participando del concurso y ver los premios”.

Para finalizar las jugadoras del equipo de fútbol femenino las panteras manifestaron, “nosotras acompañamos al doctor Moya que nos ayuda mucho ya que apoya el deporte, es por ello que queremos agradecer al doctor por el apoyo a la panteras”.