Pronóstico del tiempo en la ciudad de San Salvador de Jujuy para hoy, martes 12 de agosto

12 / agosto / 2025 Tecnologia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 12 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 22 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad Capital se presentaría sin lluvias, y los vientos del Norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por 20 ciento para esta franja del día.

