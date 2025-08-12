Pronóstico del tiempo en la ciudad de San Salvador de Jujuy para hoy, martes 12 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 12 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 22 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad Capital se presentaría sin lluvias, y los vientos del Norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por 20 ciento para esta franja del día.