Promoción y prevención: controlar la presión también es cuidar la vida

Dolor de cabeza frecuente, mareos, cansancio o palpitaciones pueden ser señales de alerta, aunque muchas veces la hipertensión arterial no presenta síntomas.

La hipertensión arterial ocurre cuando la fuerza con la que circula la sangre dentro de las arterias se mantiene elevada durante mucho tiempo. Aunque suele asociarse a personas mayores, puede aparecer a cualquier edad y muchas veces avanza en silencio. Por eso, los especialistas insisten en que controlar la presión regularmente puede marcar la diferencia entre detectar un problema a tiempo o llegar tarde.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el sedentarismo, el sobrepeso, el consumo excesivo de sal y alcohol, el tabaquismo, el estrés y los antecedentes familiares. También influyen los hábitos cotidianos: dormir mal, comer apurado, vivir bajo tensión constante o no realizar actividad física. La buena noticia es que gran parte de estos factores pueden modificarse con pequeñas decisiones diarias que impactan directamente en la salud del corazón y de todo el organismo.

El tratamiento no solo incluye medicación cuando es necesaria. También implica incorporar hábitos saludables sostenidos en el tiempo: alimentación equilibrada, caminatas, hidratación, controles periódicos y acompañamiento médico.

Cuando la hipertensión no se controla, puede generar complicaciones graves como accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, daño renal o pérdida de visión. En esos casos, la rehabilitación y el seguimiento profesional son fundamentales para recuperar calidad de vida y evitar nuevas complicaciones.

Jujuy fortalece la promoción y la prevención

En este contexto, el Ministerio de Salud de Jujuy fortalece las acciones de promoción y prevención en hospitales, CAPS y puestos de salud de toda la provincia mediante controles gratuitos de presión arterial, detección de factores de riesgo, consejería sobre hábitos saludables y seguimiento integral de pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Además, los equipos de salud realizan acompañamiento y rehabilitación para personas que atravesaron ACV, infartos u otras patologías asociadas, promoviendo una atención cercana, accesible y continua para toda la comunidad.