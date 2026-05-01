Promoción especial: Entradas con 50% de descuento para socios y sus acompañantes

Promoción válida para todos los sectores del estadio “23 de Agosto”.

Este domingo, cuando Gimnasia reciba a Maipú, los socios tendrán la oportunidad de concurrir al “23 de Agosto” con uno o más acompañantes, quienes podrán ingresar pagando en efectivo el 50% del valor de la entrada en boletería.

El choque entre el “Lobo” y el elenco mendocino, se presenta en un momento clave de la Primera Nacional que invita a copar el estadio para juntos defender la punta de la Zona B.

Asimismo, se insta a los socios a verificar su estado de cuenta con la debida anticipación, con el propósito de evitar contratiempos en el ingreso al estadio.