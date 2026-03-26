Primera Nacional 2026: Gimnasia visita Chaco para volver a sumar este viernes

Este viernes, 27 de marzo, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará a Chaco For Ever en el estadio “Juan Alberto García”, a partir de las 22:10 horas, en el marco de la fecha 7 (Interzonal) de la Primera Nacional 2026 con transmisión de LPF PLAY.

El “Lobo” llega a este partido con 9 puntos en el lomo y con el propósito de reafirmar ideas de juego que lo acerquen a la victoria y, de esa manera, afianzarse en los primeros puestos de la Zona “B”.

En tanto, “For Ever” se medirá con Gimnasia cargando una seguidilla de empates y derrotas, lo que lo posiciona en los últimos puestos de la Zona “A” con solo 2 unidades.

El encuentro estará dirigido por el árbitro Álvaro Carranza, a quien acompañarán el asistente 1, Pascual Fernández; el asistente 2, Martín Saccone; y el cuarto árbitro, Emanuel Ejarque.

Imponer la idea de juego y ganar

De cara a este nuevo compromiso, el director técnico del “Lobo”, Hernán Pellerano, consideró que durante la semana de preparación “el equipo trabajó muy bien”, enfocando los esfuerzos “en que nuestro juego se imponga durante los 90´, en cada momento, para hacernos dueños del partido”.

“Sabemos que Chaco es un rival con juego directo y lo hace bien”, analizó y puntualizó que “tendremos que fortalecernos para establecer nuestra idea”.

Sobre el último partido con Tristán Suárez, el DT destacó que “la identidad del equipo siempre estuvo presente”, para luego indicar que “con un poco más de orden, el equipo fluirá”.

Asimismo, Pellerano enfatizó que “las victorias y derrotas no perduran”, porque “a los pocos días hay que disputar un nuevo partido, así que no existe motivo alguno para hacer toda una película”. “Mantendremos lo positivo y mejoraremos lo negativo”, concluyó.