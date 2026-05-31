Previo al Día Mundial del Ambiente, el municipio impulsa una campaña de concientización y reciclaje

La Dirección de Economía Circular de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lleva adelante una jornada de concientización ambiental en el edificio central del Ejecutivo Municipal, ubicado en avenida El Éxodo 215, en el marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemorará el próximo 5 de junio.

La propuesta está destinada tanto al personal municipal como a los vecinos que se acercan al lugar y contempla diversas actividades educativas orientadas a promover hábitos sustentables, la reducción de residuos y la correcta separación de materiales reciclables.

Como parte de las acciones impulsadas, se instalaron en el hall central del edificio municipal big bags destinados a la recolección de papeles y materiales reciclables, además de recipientes específicos para el depósito de pilas en desuso y llaves metálicas, con el objetivo de facilitar la disposición responsable de estos elementos y fomentar su recuperación.

Al respecto, el director de Economía Circular, Marcelo Molina, explicó: “Se exhibieron distintos elementos fabricados a partir de materiales reciclables para demostrar cómo algunos objetos que muchas veces son considerados residuos pueden reincorporarse al circuito de consumo mediante procesos de reutilización y reciclaje”.

Asimismo, agregó: “Queremos mostrar qué se puede hacer con elementos que uno cree que son residuos y que pueden recuperarse e introducirse nuevamente al circuito del consumo”.

Entre los ejemplos presentados durante la jornada, Molina destacó la elaboración de diversos productos a partir de latas de aluminio y tapitas plásticas de gaseosas, además de experiencias vinculadas al compostaje de residuos orgánicos como yerba mate, cáscaras de frutas y verduras.

En este sentido, señaló que esta experiencia ya fue implementada en distintas oficinas municipales y que, junto a un equipo de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), se realizaron análisis de suelo que arrojaron resultados positivos respecto al aporte de nutrientes generado por el compost producido.

Finalmente, Molina adelantó que la propuesta continuará hasta el 4 de junio en el edificio municipal de avenida El Éxodo y luego será trasladada a otras dependencias municipales, con el propósito de seguir difundiendo las acciones ambientales que impulsa la Secretaría de Planificación y Ambiente a través de la Dirección de Economía Circular.