Prevención de dengue y chikungunya: Salud refuerza el descacharrado en puntos estratégicos de San Salvador

Atención Primaria encabeza el recorrido semanal para erradicar los criaderos del mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya.

El Ministerio de Salud de Jujuy programó un nuevo recorrido semanal de descacharrado que alcanza a distintos barrios de la capital provincial y que se extiende a toda la provincia a partir del trabajo en red junto a los municipios, centros vecinales y comunidad en general para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, vector que transmite dengue, zika y chikungunya.

Con el despliegue de los equipos de Atención Primaria, la cartera sanitaria avanza en nuevas jornadas de descacharrado en distintos sectores de San Salvador para erradicar criaderos de este insecto cuyo ciclo de vida se cumple en el entorno humano, avanzando en paralelo con la colocación de ovitrampas, la vigilancia epidemiológica y la vacunación a los grupos priorizados.

El descacharrado es clave ante dengue, zika y chikungunya

El descacharrado es la eliminación de objetos y recipientes rígidos que pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes Aegypti. Este insecto, utiliza incluso los reservorios más pequeños para depositar sus huevos que, en pocos días, serán nuevos ejemplares de mosquito con capacidad de picar y convertirse en vector de infecciones como dengue, zika y chikungunya.

Por eso, descartar objetos y recipientes como botellas, bidones, latas, cubiertas, baldes rotos, juguetes o macetas sin uso es una de las medidas fundamentales que debe realizarse durante todo el año.

Del mismo modo, es importante minimizar el contacto con el mosquito usando repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, mosquiteros en puertas y ventanas y coches de bebés sobre todo en espacios abiertos.

Ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolores articulares, musculares y detrás de los ojos, se puede acudir al CAPS, Nodo u hospital más cercano o realizar una consulta virtual todos los días de 8 a 20 horas en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/

Cronograma de descacharrado

• Lunes 27/04: zona CAPS Alberdi

• Martes 28/04: zona Hospital Snopek

• Miércoles 29/04: zona CAPS Castañeda

• Jueves 30/04: zona CAPS Malvinas

Las tareas inician desde las 8:30 horas en cada sector, con equipos integrados por agentes sanitarios y personal de salud que trabajan en terreno de manera coordinada.