Presentaron oficialmente la primera Diplomatura Universitaria en Comunicación Judicial de Jujuy

Con un acto realizado en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), fue presentada oficialmente la Diplomatura Universitaria en Comunicación Judicial: “Hacia una cobertura noticiosa judicial: rigurosa, accesible y respetuosa de los derechos fundamentales”, una propuesta académica inédita en la provincia destinada a fortalecer la calidad de la comunicación sobre temas judiciales.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, el Poder Judicial de Jujuy y la Universidad Nacional de Jujuy, instituciones que articularon esfuerzos para impulsar un espacio de formación orientado a promover una comunicación judicial más clara, accesible, rigurosa y comprometida con los derechos fundamentales.

La ceremonia de lanzamiento estuvo encabezada por el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, magíster ingeniero agrónomo Mario César Bonillo, y la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos.

También participaron el Defensor General Adjunto, Guido Luna; la jueza civil y docente de la diplomatura, María Victoria González de Prada, en representación del Poder Judicial; la secretaria académica de la Escuela de Capacitación Judicial, Mónica Medardi; y el codirector de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación, Nicolás Flores.

Durante la presentación, las autoridades destacaron la importancia de generar espacios de formación que contribuyan a mejorar el tratamiento informativo de los asuntos judiciales, fortaleciendo el vínculo entre el sistema de justicia, los medios de comunicación y la ciudadanía.

Una propuesta para fortalecer la comunicación judicial

La diplomatura está destinada a periodistas, comunicadores, operadores judiciales, estudiantes avanzados de carreras afines y profesionales vinculados al ámbito de la comunicación. Su objetivo principal es brindar herramientas teóricas y prácticas para el abordaje responsable de la información judicial, promoviendo coberturas rigurosas, accesibles y respetuosas de los derechos humanos.

La propuesta académica se desarrollará bajo una modalidad híbrida, combinando clases virtuales y encuentros presenciales, organizados en cinco módulos de formación. Las actividades comenzarán el próximo 13 de agosto y contarán con un cupo limitado de 150 participantes.

La capacitación será gratuita y otorgará certificación universitaria a quienes completen satisfactoriamente el trayecto formativo. Como requisito de admisión, los interesados deberán acreditar estudios secundarios completos.

Trabajo articulado en favor de una justicia más cercana

La creación de esta diplomatura representa un paso significativo en la construcción de una comunicación judicial de mayor calidad, capaz de acercar el funcionamiento de la justicia a la comunidad y de promover una difusión responsable de los procesos y decisiones judiciales.

En ese marco, el Ministerio Público de la Acusación reafirma su compromiso con la capacitación permanente, la transparencia institucional y el fortalecimiento de los canales de comunicación con la sociedad. La participación activa en esta propuesta académica refleja la convicción de que una ciudadanía mejor informada contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas y al acceso efectivo a la justicia, consolidando una relación más cercana, comprensible y confiable entre el sistema judicial y la comunidad.

Los interesados en participar de la Diplomatura Universitaria en Comunicación Judicial podrán realizar su inscripción de manera online.

Debido a que el cupo es limitado, se recomienda completar el formulario de inscripción con anticipación para asegurar la participación en esta propuesta de formación gratuita y con certificación universitaria.