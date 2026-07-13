Presentaron nuevos programas para fortalecer el desarrollo de emprendedores y productores en Jujuy

La presentación estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, junto al secretario de Economía Popular, Juan Brajcich.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, encabezó la presentación de los nuevos programas de la Secretaría de Economía Popular junto al secretario del área, Juan Brajcich, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo de emprendedores, productores y organizaciones de todo Jujuy.

Durante el acto, Abud destacó que la creación de estos nuevos programas representa una decisión estratégica para profundizar el acompañamiento a quienes generan trabajo y producción en cada rincón de Jujuy. En ese sentido, señaló que la implementación de estas herramientas cuenta con el respaldo de intendentes y comisionados municipales, con el objetivo de garantizar una presencia territorial en toda la provincia.

«La creación de estos programas responde a una decisión de fortalecer a quienes todos los días producen, emprenden y generan oportunidades en cada localidad de Jujuy. Queremos que estas herramientas lleguen a todo el territorio, trabajando junto a los municipios para seguir transformando la matriz productiva, promoviendo el arraigo, el empleo y el desarrollo local», expresó el ministro.

Por su parte, el secretario de Economía Popular, Juan Brajcich, explicó que la nueva estructura organizacional incorpora modificaciones surgidas de la experiencia acumulada en los últimos años y estará integrada por nueve programas, “uno dependiente directamente de la Secretaría y ocho distribuidos entre las dos direcciones que la conforman”.

Además, indicó que las herramientas contemplan asistencia financiera —mediante subsidios o microcréditos, según el perfil de cada unidad productiva— y procesos de capacitación destinados a fortalecer las capacidades de emprendedores, productores y familias rurales.

Estructura de programas

Dirección de Desarrollo Económico Social

• Programa de Formación y Desarrollo de Emprendedores Urbanos de la Comercialización de la Economía Popular de Jujuy.

• Programa TECNOVA: Laboratorio Provincial de Innovación Productiva de la Economía Popular, orientado a brindar herramientas tecnológicas para proyectos de producción audiovisual, animación, diseño y sonido.

• Programa de Vinculación Educación y Producción.

• Programa Integral de Fortalecimiento de la Comercialización de la Economía Popular de Jujuy.

Dirección de Agricultura Familiar

• Programa Provincial de Fortalecimiento de las Economías Locales mediante el Turismo Rural y Sostenible.

• Programa Provincial de Promoción de la Agroecología y Fortalecimiento de la Agricultura Familiar de la Provincia de Jujuy.

• Programa de Fortalecimiento del Sector Artesanal en Jujuy.

• Programa Integral de Fortalecimiento y Desarrollo de la Ganadería Familiar de Jujuy.

Los programas están destinados a emprendedores urbanos, productores y emprendedores rurales, y organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, se informó que la ejecución formal de estas líneas de trabajo y la atención para la caracterización y evaluación de los proyectos comenzará a partir del próximo lunes 20, mientras que las consultas podrán realizarse en Ascasubi 292, San Salvador de Jujuy.