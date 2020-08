Presentaron la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad: necesidad, derecho y trabajo”

Este jueves la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, presentó junto a autoridades que integran la Mesa Interministerial de Cuidados, la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho y trabajo”.

A través de Parlamentos Territoriales del Cuidado que se realizarán en todo el país se buscará promover el debate sobre estos trabajos, su actual organización social, relevar las necesidades y demandas locales y reflexionar sobre la distribución de estas prácticas y las problemáticas subyacentes. Es la primera vez que en Argentina se establece una política pública integral que apunta a abordar la raíz de las desigualdades y violencias, como es la distribución desigual del trabajo de cuidados.

Tras señalar que las políticas de cuidados constituyen una de las prioridades del MMGyD desde el inicio de la gestión, Gómez Alcorta explicó: “Cuando hablamos de cuidados, lo decimos todos los días, todos ustedes y todas ustedes lo saben, estamos yendo al corazón de la sostenibilidad de la vida humana; pero ese corazón de la sostenibilidad de la vida humana es también el corazón de las desigualdades de género. Solemos decir también que es el hueso duro de roer y que a partir de allí se irradian enormes desigualdades en todos los ámbitos de nuestra vida”.

La ministra también afirmó: “sabemos que la organización del cuidado no es igual en todas las regiones, en todas las provincias, en todos los lugares de nuestro país. Nosotros tenemos un país grande, diverso, con diferencias sustanciales, incluso dentro de las propias regiones no es lo mismo en las grandes ciudades que en los pueblos. Por eso necesitamos pensar estas organizaciones del cuidado en los distintos territorios. Sabemos que las transformaciones culturales profundas no se producen hasta tanto la comunidad en su conjunto no se apropia de esos debates, y sobre todo hasta que no se hacen carne en la cotidianidad. Nuestra tarea como Estado Nacional es ni más ni menos que promover ese debate, acompañar ese debate, pero también nutrirnos de ese debate. Por eso lanzamos hoy esta campaña, que es “Cuidar en Igualdad”, porque lo que busca centralmente es cambiar, es transformar, es llevar adelante ese cambio cultural que necesitamos mediante un proceso que es el de intercambio, un proceso de sensibilización, un proceso de ida y de vuelta en relación a lo que entendemos, a cómo vivimos y cómo sentimos en cada territorio de nuestro país los cuidados”, señaló Gómez Alcorta.

Luego de que Cecilia Merchán, secretaria de Igualdad y Diversidad del MMGyD destacara que lograr que el Estado reconozca los trabajos de cuidado como un tema central de la política pública es parte del logro colectivo, tomaron la palabra algunas y algunos de los integrantes de la Mesa Interministerial de Cuidados de la que forman parte doce organismos nacionales.

En ese marco, Claudio Moroni, ministro de Trabajo de la Nación señaló: “Todos coincidimos que un objetivo de la política es reducir las desigualdades. Tendremos que utilizar todas las herramientas para eliminar las desigualdades de género, económicas y de acceso. Y en esta senda estaremos caminando juntos. Compartimos plenamente estos objetivos y Trabajo tiene una territorialidad que pondremos a disposición para capacitar a todos y a todas”.

Desde la Residencia de Olivos, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, valoró: “Poner este tema en la agenda pública con este enfoque federal e integral, con perspectiva de género y de diversidades, con lo que significa visibilizar los cuidados como un derecho a cuidar y a ser cuidado, con el rol que tienen las organizaciones sociales, la comunidad, la sociedad toda, en estos términos de corresponsabilidad, de distribución igualitaria, el hacerlo en el medio de una pandemia, no detenerse ante nada es emocionante, es conmovedor, es inspirador”, expresó.

Por su parte, Claudio Espósito, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad señaló: “Para nosotros el cuidado y el acompañamiento de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad está en la primera línea del trabajo”.

Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP destacó la importancia de conocer hasta qué punto la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo está condicionada por la imposibilidad de salir a buscar un trabajo debido a sus responsabilidades en tareas del cuidado. “Necesitamos empezar a tener esos diagnósticos que tienen que ver con las diferencias territoriales y sectoriales. No vamos a poder resolver de la noche a la mañana las desigualdades. Tenemos que trabajar en función de objetivos concretos, de pasos cortos, que sean consistentes con este desafío enorme que nos planteamos”, expresó.

La titular del Pami, Luana Volnovich, aportó la mirada desde la perspectiva de las personas mayores. “Hay alrededor de 500 mil personas en Argentina que tienen que ser cuidadas. La mayoría de las personas que requieren cuidados son mujeres, y el 70 por ciento de las personas que residen hoy en residencias, también son mujeres”. Además, acentúo la necesidad de que haya trabajadores y trabajadoras capacitadas y calificadas, con trabajo registrado, para atender a las personas mayores y reconoció, por último, la tarea fundamental que hacen muchas adultas mayores que ejercen el rol de cuidadoras en sus familias.

Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) expresó: “tenemos que abocarnos a todas las desigualdades, pero hay que empezar con aquellos que no pueden esperar”. Y detalló: “Esas 44 mil hectáreas de asentamiento en la República Argentina, en donde esas mujeres no solamente padecen no tener trabajo, sino que padecen no tener oportunidades para poder acceder a un trabajo. Ese trabajo que, a partir de estas políticas propuestas, vuelva a centrarse en la producción, la industrialización y la generación de oportunidades”.

También participó de la presentación Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Al tomar la palabra, expresó: “Es un gran desafío abordar el problema de los cuidados desde una perspectiva de género. Esta sociedad machista ha tenido una asignación de roles en cuanto a quién tiene que hacer el cuidado y normalmente esta, que es una tarea compleja y difícil, tener que ser asumida como un mandato por parte de la mujer es un aspecto cultural que hay que abordarlo y revertirlo definitivamente”.

Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, resaltó la importancia de la agenda de cuidados y la definió como una herramienta para “discutir no sólo los derechos de las mujeres, sino para debatir y terminar con las desigualdades en la Argentina”.

La diputada nacional Vanesa Siley celebró el reconocimiento de los cuidados como un trabajo. Tras recordar el debate propuesto por Delia Parodi en 1955 para regular los cuidados y el que se generó en 2010 en torno a la ley para regular el trabajo en casas particulares, aseguró: “Este es un tercer momento histórico donde se marca un nuevo reconocimiento, que aspira a ser más amplio, completo y complejo. No sólo enfocando los cuidados en la óptica del trabajo, sino también como un derecho, como una necesidad, construido en el marco de la solidaridad social y de la ética de los cuidados”.

Para finalizar, Virginia Franganillo, Presidenta de la Comisión de Cuidados del PJ Nacional y reconocida como pionera en instalar la agenda de cuidados realizó un repaso histórico de momentos significativos de lo que denominó como la “modernización temprana” de la Argentina y aseguró: “Los cuidados no son un tema de género sino de bienestar, donde tienen que intervenir todos los actores del Estado, de la sociedad civil y de las empresas”.

La Campaña busca, a través de la participación ciudadana, construir un nuevo modelo de organización social del cuidado. Uno de los objetivos de “Cuidar en Igualdad” es que todas las personas vean cubiertas sus necesidades de cuidados y que se reconozcan los derechos y el gran aporte a la comunidad de las personas que ejercen dicho trabajo. La corresponsabilidad en las tareas de cuidados que promueve la campaña es una herramienta fundamental para que las mujeres y personas LGBTI+ puedan acceder a la autonomía sobre sus vidas, y para que los varones asuman sus responsabilidades y puedan ejercer también su derecho a cuidar. Se trata entonces de un enorme paso en dirección a la igualdad entre los géneros.

Participaron de la presentación junto a Elizabeth Gómez Alcorta, la subsecretaria de Igualdad, Pilar Escalante; la directora nacional de Cuidados, Lucía Cirmi; Iris Pezzarini, directora e Articulación Integral de Políticas de Cuidado integrantes del Consejo Federal del MMGyD; el viceministro de Economía, Haroldo Montagu; Norma Durango, presidenta de la Comisión Banca Mujer del Senado de la Nación; Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación; senadoras y diputadas nacionales; legisladoras provinciales; referentes políticas; académicas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Qué

La Campaña “Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho y trabajo” buscará promover espacios de diálogo a nivel provincial y regional para debatir sobre la organización de las tareas de cuidados, para recuperar y resignificar prácticas culturales y desde ahí construir la agenda de cuidados de manera federal y participativa.

Por qué

Porque la actual organización de los cuidados en nuestro país es el eje de las desigualdades entre los géneros y de diversas inequidades sociales.

Porque la transformación hacia una organización social del cuidado más justa es un elemento clave a la hora de pensar en un desarrollo sostenible, en la generación de empleo y en la construcción de una sociedad con más igualdad.

Porque las prácticas asociadas a los cuidados son costumbres que están arraigadas y en cada territorio presentan sus particularidades. Una política federal debe atender la amplia diversidad existente en cada rincón del país, respetando las identidades y particularidades de cada comunidad.

Cómo

A través de Parlamentos Territoriales de Cuidados

Se trata de espacios de diálogo en cada territorio entre personas de los ámbitos comunitarios, institucionales, estatales, académicos y culturales para:

Intercambiar experiencias y estrategias;

Relevar las necesidades y demandas locales;

Sensibilizar sobre las prácticas de los cuidados y su distribución;

Construir acuerdos mínimos de abordaje y lenguaje en común;

Acordar acciones conjuntas para modificar la organización social de los cuidados.

Quiénes

Se invitará a los Parlamentos Territoriales de Cuidados a:

Personal de organismos estatales

Organizaciones sociales, políticas y/o feministas, redes de cuidado comunitarias

Sectores e instituciones de cuidado de la niñez, personas con discapacidad y personas adultas mayores

Comunidad educativa de nivel inicial

Cátedras universitarias afines o con interés en la temática

Cámaras, sindicatos y asociaciones de empresas

Espacios comunitarios: centros culturales, clubes barriales, radios y emisoras provinciales y locales

Población en general

Para qué

Para recuperar en clave federal territorial saberes, conocimientos y prácticas en los distintos territorios en torno a los cuidados que permitan detectar prioridades que nutran la formulación de política pública en materia de cuidados.

Propiciar la sensibilización federal en relación a las prácticas y políticas de cuidados, desde un enfoque integral, federal y de igualdad de género, promoviendo mayor conciencia y corresponsabilidad colectiva sobre el derecho a cuidar y a recibir cuidados.

Dónde

Se organizará y distribuirá en todo el territorio del país, dividido en 9 regiones:

Noroeste (Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca)

Noreste (Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes)

Centro (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos)

Cuyo (San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja)

Patagonia Norte (La Pampa, Neuquén y Río Negro)

Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego)

Buenos Aires (Interior de la Provincia)

GBA (Gran Buenos Aires)

CABA (Ciudad de Buenos Aires)

Contacto

Mail de contacto: cuidarenigualdad@mingeneros.gob.ar

¿Qué son los cuidados?

Son todas las tareas y gestiones cotidianas que permiten que los hogares, familias e instituciones funcionen y se sostengan a lo largo de la vida.

Hacer las compras;

Cocinar;

La limpieza del hogar (barrer, planchar, ordenar, hacer la cama, entre otras);

El cuidado directo de otras personas (niños, niñas, niñes, personas mayores, personas con discapacidad que requieren apoyo);

La coordinación de horarios y traslados (médico, escuela, cumpleaños, actividades extra escolares, apoyo escolar, entre otras);

Tareas comunitarias y otras tareas en el barrio.

Los cuidados impactan de manera distinta según el género. Dentro de las familias recaen mayoritariamente sobre las mujeres y personas LGBTI+. La injusta distribución de los cuidados genera:

Menos tiempo libre y de descanso;

Menor tiempo para desarrollarse profesional y laboralmente;

Menos acceso al mercado de trabajo;

Menos posibilidades de tener salarios equivalentes al de los varones (brecha salarial);

Mayores tasas de desempleo e informalidad;

Menos tiempo para participar en actividades políticas;

Más probabilidad de caer en la pobreza;

Menores posibilidades de salir de situaciones de violencia por falta de autonomía económica.