Presentaron en la Legislatura un informe sobre la implementación de la Ley Iara en la provincia

En el salón Marcos Paz de la Legislatura, la Fundación Siglo XXI presentó un informe de monitoreo integral sobre la implementación de la Ley Iara (N° 6186), con foco en su impacto en áreas clave como educación, salud y seguridad.

El relevamiento se enmarca en el contexto de emergencia de género en la provincia, donde la normativa fue sancionada ante el incremento de los casos de violencia de género. Durante la exposición, se detallaron avances, desafíos y niveles de cumplimiento de la ley.

La presentación estuvo a cargo de las referentes de la fundación, Verónica Aramayo y Andrea Batalla, quienes explicaron que el informe fue elaborado a partir del análisis de datos e información pública.

Del encuentro participaron las diputadas Verónica Valente, Mariela Ortiz y Natalia Morales. También asistieron la presidenta del Consejo de la Mujer, Lourdes Navarro; la decana electa de la UNJu, Alejandra Vargas; el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón; Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda; y representantes de organizaciones sociales.

En ese marco, Andrea Batalla remarcó la importancia de la exposición: «Realizamos la presentación de un monitoreo que busca conocer avances y obstáculos en la implementación de la Ley Iara, la ley de emergencia de violencia de género que existe en la provincia desde el año 2020», precisó.

Agregó que, a cinco años de su vigencia, y a través de la realización de entrevistas y del análisis de información pública, «se hizo la presentación que sistematiza en qué hemos avanzado las mujeres en las políticas públicas de género y cuáles son los obstáculos que todavía existen; sobre los que creemos que el Estado debe trabajar con la participación de la sociedad civil para poder fortalecer las iniciativas que buscan prevenir y erradicar las violencias de género y, a su vez, garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias».

En esa misma línea, indicó: «Esto es un aporte y un puntapié que brindamos a la Legislatura y a todo el movimiento de mujeres y organizaciones de la sociedad civil para que tomen esta herramienta que analiza cómo vamos en estos cinco años y lo que nos falta para fortalecer una agenda de género que creemos que es necesaria».

Desde la Fundación Siglo XXI destacaron estar disponibles para nuevas instancias de diálogo y para seguir difundiendo el material para la construcción de estas políticas públicas, frente a un contexto nacional de retroceso de derechos y recrudecimiento de los discursos de odio hacia las mujeres y las diversidades.

Por su parte, la diputada Verónica Valente agradeció a la fundación «por este monitoreo» y destacó que, «como ellas dijeron, esto es una herramienta para mejorar las vidas de las mujeres víctimas de la violencia de género». Además, subrayó la importancia de reforzar las propuestas de las instituciones y la capacitación del recurso humano para poder dar una respuesta inmediata en casos de violencia de género.

En tanto, la diputada Mariela Ortiz puso de relieve: «Esta ley ha sido un antes y un después en todo lo que tiene que ver con prevenir y erradicar la violencia de género. La participación de toda la sociedad civil que vino a esta Legislatura a ser parte del debate y de la construcción de la Ley Iara ha permitido enriquecer mucho nuestra mirada como legisladoras y nos convocó verdaderamente a hacernos cargo, desde lo que se debía, de esta Legislatura en el marco legal».

Describió: «Hoy vemos mucho avance tanto en el ámbito de seguridad, de educación, de salud y, en esta Legislatura, leyes que atraviesan con perspectiva de género. También en el Poder Judicial se crearon juzgados de violencia de género, fiscalías especializadas y centros de atención a las víctimas. Pero también es cierto que la realidad nos golpea duro: en los informes anuales del Ministerio Público de la Acusación, más del 50 % de las denuncias penales tiene que ver con violencia de género». Por último, Ortiz subrayó la necesidad de seguir trabajando en lo que hace falta.