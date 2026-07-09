Presentaron el Plan Provincial Estratégico de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad 2026-2028

El Consejo Provincial de Mujeres presentó el Plan Provincial Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad 2026-2028.

La presidente del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro encabezó la presentación del Plan Provincial Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad 2026-2028 junto a municipios y comisiones municipales.

Plan Provincial

Al frente del proceso de construcción del Plan, interactuando con las comunidades y garantizando un resultado colectivo, representativo y con mirada local, estuvieron junto a la presidente Lourdes Navarro, el director provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la coordinadora de Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Gabriela Salinas

Este plan se centra en la problemática de la violencia de género y diversidad, articulando acciones entre organismos públicos, sindicatos y municipios, consolidando una estrategia integral, el fortalecimiento de la atención y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, la promoción de la igualdad y el acceso a derechos.

Su elaboración fue el resultado de un amplio proceso participativo desarrollado en las cuatro regiones de la provincia: la Puna, la Quebrada, el Ramal y los Valles donde los actores involucrados aportaron diagnósticos, experiencias y propuestas para construir respuestas acordes a las realidades y necesidades de cada territorio.

Asimismo, se reconoció el compromiso de los representantes de las áreas de Género de los más de 30 municipios y comisiones municipales que participaron activamente en la construcción del documento reafirmando que la planificación conjunta permite consolidar acciones con perspectiva de género y diversidad, promoviendo comunidades más igualitarias, inclusivas y libres de violencias.

El Plan Estratégico se desarrolló junto a Onu Mujeres y se enmarca en los compromisos asumidos por el Gobierno de la Provincia de Jujuy en el marco de la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral y otras normativas internacionales de derechos humanos.

Con la puesta en marcha del Plan Provincial Estratégico 2026-2028 se reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo la igualdad como una política de Estado, impulsando acciones coordinadas que garanticen la prevención, la protección y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas en cada rincón de Jujuy.

Estuvieron presentes la directora de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna; el director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género, Leonardo Fernández; la directora provincial de Igualdad y Diversidad Sexual, Patricia Toconás; la coordinadora de Atención Integral a Casos de Alto Riesgo y Trata de Personas, Paola Villagra y la coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.