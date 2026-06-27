Presentaron diplomaturas en «Derecho Laboral» con modalidad virtual para profesionales de todo Jujuy

La iniciativa, impulsada de manera conjunta entre el Gobierno de Jujuy, Fiscalía de Estado y el Colegio de Magistrados, permitirá el acceso a una formación de posgrado de alcance nacional.

En conferencia de prensa, autoridades provinciales presentaron dos diplomaturas en Derecho Laboral que se dictarán bajo modalidad virtual, con el objetivo de fortalecer la formación de abogados y abogadas de toda la provincia de Jujuy.

Participaron del anuncio el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Normando Álvarez García; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de Jujuy, Alejandro Domínguez; el fiscal de Estado, Diego Cussel; el secretario de Gobierno, Andrés David Lazarte; y el procurador del Tesoro, Facundo Luna.

Durante la presentación, el secretario de Gobierno, Andrés David Lazarte, destacó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, la Fiscalía de Estado y el Colegio de Magistrados para concretar esta propuesta académica.

Diplomaturas en Derecho Laboral

“Se trata de dos diplomaturas, una en Derecho Individual del Trabajo y otra en Derecho Colectivo del Trabajo, que forman parte de una maestría auspiciada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Sociedad Argentina de Derecho Laboral”, explicó.

Asimismo, remarcó que uno de los principales beneficios de la iniciativa es su modalidad de cursado, que será prácticamente en su totalidad virtual, permitiendo la participación de profesionales de toda la provincia, desde La Quiaca hasta Pampa Blanca y desde Paso de Jama hasta Yuto.

Lazarte señaló que este tipo de propuestas académicas suelen desarrollarse únicamente en grandes centros urbanos como Buenos Aires y Córdoba, por lo que consideró que la posibilidad de acceder a esta formación desde Jujuy representa una importante oportunidad para el crecimiento profesional de la abogacía provincial.

Además, indicó que las inscripciones permanecerán abiertas durante el presente mes y que el inicio de las actividades está previsto para los primeros días de agosto.

Finalmente, destacó que las diplomaturas permitirán a los participantes interactuar con destacados especialistas del Derecho Laboral argentino y analizar las recientes modificaciones de la normativa vigente, generando un espacio de intercambio directo con reconocidos juristas.

En ese sentido, invitó a los profesionales del derecho de toda la provincia a sumarse a esta propuesta de capacitación, resaltando que contribuirá al fortalecimiento y actualización permanente del ejercicio profesional.