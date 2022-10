Presentarán el libro “La Independencia de las Provincias Unidas de Sur América”

En el salón Marcos Paz de la Legislatura, dirigentes del Instituto Belgraniano Jujuy llevaron adelante una rueda de prensa con el fin anunciar la presentación del libro “La Independencia de las Provincias Unidas de Sur América, la Patria inconclusa” a llevarse adelante este 20 de octubre a partir de las 18,30 en las instalaciones de la Biblioteca Popular.

Encabezaron este encuentro con los medios de comunicación, los autores del libro: Ing. Joaquín Carrillo (presidente del Institutito Belgraniano) y el Arq. Luis Grenni (presidente emérito), además del vicepresidente Héctor Enrique Medina León y el secretario Pedro Besin.

En ese contexto, Joaquín Carrillo, sostuvo que “es un libro que cuenta nuestra historia y desde nuestro punto de vista. Es importante porque estamos cambiando el foco y damos un contexto histórico”, remarcó.

“Como decía Cristina Minutolo de Orsi, a los documentos hay que hacerlos hablar. Nosotros empezamos con esto poniéndole la simbología, el estructuralismo, lo que es un poco la semiótica y con todo esto lo que es la hermenéutica, la heráldica, vamos a dar este marco que es para entender los procesos históricos”, refirió.

Recalcó que este material “es un libro desde el punto de vista jujeño, se recomienda porque es regional, y se plantean un montón de cosas que darán debate; no es la historia que nos contaron, es la historia que nosotros estamos viendo a través de los documentos y con simbología. No es la historia sola, cuáles eran los intereses, el marco general, porqué se peleaba”, subrayó.

Por su parte Luis Grenni expresó que “era nuestro objetivo, mostrar la historia de Jujuy que nunca se ha mostrado. Se la mostraba integrada a la historia porteña, siempre parte de Bs. As. Lo que no ocurrió en Bs. As., no ocurrió. Nosotros decimos que, al contrario, si la cosa no ocurrió en Jujuy, no ocurrió. En esa discusión pueblerina estamos todavía y hay que terminar con eso. El pensamiento federalista de Gorriti, el pensamiento de estructura jurídica de Sánchez de Bustamante son los que marcaron la revolución. Nosotros éramos el centro del Virreinato, no una zona marginada como lo somos ahora”.

“Jujuy fue partícipe necesario de la revolución. Ahora entramos en una segunda etapa que es la de la emancipación. Hemos tenido una etapa de independencia y libertad, pero ahora llega la de emancipación. Hay que empezar a saber quiénes somos, a dónde vamos y por qué queremos hacer las cosas”, remarcó Grenni.