Presentación y protesta de la comunidad Cueva del Inca de Tilcara en la Justicia federal

En Jujuy la comunidad originaria de Cueva del Inca en Tilcara sufrió un intento de desalojo al que señalaron como ilegal por parte de la Policía donde denunciaron golpes y detenciones ordenadas por la Justicia provincial.

En medio de la represión y el intento de desalojo la comunidad realizó una presentación ante la Justicia federal y logró frenar la medida de la Justicia provincial por 48 horas.

Mientras realizaban la presentación en el Juzgado Federal con asiento en la provincia se refirieron al tema las doctoras Silvana Llanes y Alejandra Cejas acompañadas por integrantes de la comunidad que llegaron desde la ciudad de Tilcara.

Con respeto a esto comentaron, “no nos olvidemos de que no estamos hablando de la finca Cortadera, estamos hablando de un territorio comunitario totalmente registrado el cual se acredita y que se acreditó en este informe que acabamos de presentar y como dijo la doctora, esto recién inicia, tenemos que brindarles todas las herramientas a la Fiscalía Federal para que investigue y que pague el que tenga que pagar”.

A lo que agregaron, “veremos cuáles son los pasos a seguir, recién estamos iniciando y aunque este la resolución como la decisión de la jueza no impide que sea legal los jueces al igual que todos los operadores judiciales estamos sujetos a control y revisión. Para nosotros hoy la prioridad es la protección de la comunidad porque se han destruido dos viviendas, porque se han amedrentado a niños, a abuelos, ancianos y la presencia policial que no es menor, como no es menor que estén hoy acá, entonces, hoy estamos batallando contra el Estado provincial y contra sus poderes constituidos ese es el problema entonces”.

Remarcando en este sentido, “las comunidades están batallando contra quien deberían resguardarlas porque tienen una protección especial, la ley federal, porque hay patrimonio arqueológico lógico, entonces, el Estado provincial en vez de resguardar eso las ataca, las violenta, las vulnera, las acosa, las hostiga. Esa es la situación de Jujuy y entonces si hay un juicio político ¿contra quién sería? ¿Quién mandó a la Policía? ¿Por qué destruyeron propiedad privada o comunitaria sin orden de juez para destruir? Y un desalojo no es romper una casa, no es romper y robar propiedad privada, porque la propiedad comunitaria también es propiedad privada desde la comunidad y la destruyeron, las rompieron y tampoco la Policía puede de andar amenazando, sea por orden de quién sea, así sea de una intendenta o de no sabemos quién, eso es lo que hemos pedido que se investigue, pero fundamentalmente hemos pedido protección porque nosotros sabemos lo que es estar todos los días con la Policía en la puerta de la casa amenazándote y sin saber quién da la orden”.

Por último agregaron las letradas, “eso es lo que manifestaron a la presidenta de la comunidad al momento de que llegó Gendarmería, desde que estuvieron fueron atacando todo el tiempo hasta que llegó los efectivos para tomar conocimiento de la situación y ahí es donde desaparecen, se van y ahí le manifestaron eso a Mirian y no les interesa, o sea no les interesa solucionar los problemas, si no vienen a amedrentan y te sacan, entonces vemos que acá la Justicia provincial lejos, sí, lejos de proteger o hacer justicia o proteger acá desprotege a las víctimas y empodera a los violentos, empodera a los que atacan por eso estamos en la Justicia federal porque creemos que la competencia le corresponde a ellos por tratar de una comunidad de origen, por haber infracción a la ley de patrimonios y hoy tenemos que tener en cuenta que el artículo 75 inciso 17 de la Constitución protege a nuestras comunidades entonces, respeto y justicia”.