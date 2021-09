Preocupación en los trabajadores legislativos por falta de convocatoria a paritarias

Integrantes de la Asociación del Personal Legislativo mostraron su preocupación por la falta de llamado del gobierno provincial a paritarias.

En este sentido el secretario general de APL, Guillermo Vicente Batallanos se refirió a la falta de convocatoria y esperan que el gobierno convoque a los gremios y se tenga una oferta salarial para hacer frente a la inflación.

Al referirse a esto dijo Batallanos, “nos suspendieron y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de novedad, la única vez que nos juntamos fue en el auditorio del Ministerio de Salud donde propusimos nosotros desde APL el tema del 10 % ahora en septiembre y un 10 % en octubre. El gobierno hablo sobre el supuesto bono de fin de año y le dijimos que no que al contrario queremos que sea una suma fija para nosotros, una suma fija es mucho más conveniente que un bono de fin de año”.

Posteriormente agrego el dirigente, “vemos con preocupación la falta de convocatoria ya estamos en 21 de septiembre ya se están liquidando sueldos y hasta ahora no tenemos absolutamente nada, no tenemos convocatoria, no tenemos comunicado, consultamos al Ministerio de Trabajo y Empleo pero nadie dice absolutamente nada, nosotros pedíamos un 20 % para cerrar un año paritario de un 40 %, un 10 % que se pague ahora en el mes de septiembre y un 10 % en octubre para que en noviembre sentarnos para hablar de una suma fija, ellos decían un bono pero no queremos un bono queremos una suma fija”.

Sobre la falta de convocatoria expreso, “me comentaron que algunos gremios aparentemente se habrían juntado, pero no tengo la certeza, de ser así no entiendo porque a nosotros hasta ahora no se nos convocó, es lamentable que algunos gremios se tengan que estar reuniendo no sé si a escondidas, si usar la palabra esa, pero a nosotros no nos convocaron y la propuesta nuestra se sigue manteniendo en pie, un 20 % que estamos pidiendo para cerrar el año y no al bono”.

Luego comento, “creo que la idea es que cobráramos ahora pero no el 4 % que estaba proponiendo el gobierno, recién un 4% en noviembre y otro en diciembre, pero le dijimos que no, calculo que ustedes saben la lectura que hace el gobierno nacional y como les fue en las elecciones, me imagino que el gobierno provincial va a hacer lo mismo, a nivel nacional le van a poner más plata a los salarios y hay que ver si el gobierno provincial sigue con esa línea tal vez sea eso la tardanza en la convocatoria a paritarias”.

Al consultarle si tiene previsto realizar algunas medidas de fuerza si esto persiste, señalo; “nosotros siempre apostamos al dialogo los que cortan el dialogo son ellos no nosotros, hicimos un paro cuando necesitábamos hacer un paro como el caso de la Defensoría del Pueblo pasamos a 45 compañeros a planta permanente, se hizo justicia y de ser necesario siempre esa figura estará presente”.