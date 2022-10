Preocupa la falta de concientización para evitar los incendios forestales en el Ramal

La zona del Ramal jujeño por naturaleza en esta época tiene elevadas temperaturas, por ejemplo el pasado domingo se registró de 27° con vientos del oeste, lo que dificulta el trabajo de brigadistas.

Además por los incendios en esos lugares se sigue trabajando, especialmente en la entrada del Parque Nacional Calilegua con los brigadistas para combatir los focos activos en la zona. Como es el caso en la ruta N° 34 que estuvo transitable con regulación por este motivo. Una de las localidades que se encuentran en esa zona de incendios es Fraile Pintado.

El intendente de Fraile Pintado Iván Poncio comentó como es la situación en el lugar, “la zona del Ramal está complicado, hay fuego por todos lados y la gente por ahí no toma conciencia de lo que significa y el daño que puede causar, así que la verdad que es un problema y apelamos a la a la sensatez de la gente que por favor no prenda fuego y más en esta época del año donde un viento te causa, esto como lo que viene sucediendo hace más de 35 días”.

Luego Poncio remarcó, “en mi opinión personal debido a la extensión que tenemos, al terreno y la topografía por más controles que pongas, es prácticamente imposible y más bien hay que apelar a la actitud de la gente y cuando se los enganche en falta caerles con multas severas, inclusive años de cárcel, porque no puede ser que tenemos más de 8.000 y pico de hectáreas quemadas entre la zona de Yuto y Calilegua, anoche se prendieron más de 120 hectáreas en el puente San Francisco de Ledesma y hectáreas en Fraile donde se producen daños irreparables, no solo de bosque y de animales”.

Así mismo comentó, “en Yuto cuando se prendió fuego llegó hasta al lado de las casas, es preocupante, creo que la gente no toma conciencia y no sabe la plata que se gasta en apagar un fuego, es todo un tema bastante profundo no tienen idea de lo que provocan. Por ejemplo en Yuto se inicio prendiendo las hojas que es igual que cuando uno va y prende las hojas que caen en la casa y así comenzó el incendio en Yuto”.

Con respecto a los cultivos añadió, “en el caso de Fraile tuvimos la suerte que la temporada ya terminó, nosotros estamos en un proceso de plantación nueva que se cosechará si Dios quiere a fines de octubre y los primeros 10 días de noviembre, por ende no nos afectó absolutamente nada, gracias a Dios todas las casi 1.000 hectáreas que se quemaron en Fraile fueron monte, pura y exclusivamente nativo de la zona del Rastrojo entre Fraile y Chalicán y después si hemos tenido incendio como el de anoche en pastizales de la ruta y gracias a Dios, en lo que es el nivel productivo no nos afectó pero igual es un tema y son cosas que no pueden seguir pasando”.

Para finalizar destacó, “desde el municipio ponemos guardias y recorremos en conjunto con la Policía de la Provincia, pero como digo es muy extensivo el terreno y cuesta, el que prende fuego parece mago porque desaparece y no los encontrás nunca, es un tema a resolver y a planteárselo seriamente a nivel no solo político sino a nivel social también para que la gente tome conciencia del daño que genera sobre todo en esta época del año que muy seca y el cambio climático llegó para quedarse. Esto demorara años en recomponerse está todo muy seco en todos lados y ahora terminara la temporada de sequía e iniciaran las lluvias donde seguramente tendremos inundaciones y no daremos abasto y eso es productor de que no tomamos conciencia en cuidar el planeta y el cambio tiene que iniciar en la casa con la educación a nuestros hijos y nosotros desde el Estado administrar las medidas necesarias de control, aplicación y solución cuando ocurran estos tipos de casos”.