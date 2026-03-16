Premios Oscar 2026: Un actor argentino y varios artistas de Hollywood, entre los olvidados del In Memoriam

Este domingo 15 de marzo se celebró una nueva edición de los Premios Oscar y, una vez más, el In Memoriam tuvo sus ausentes destacados, incluyendo un argentino.

La 98.ª edición de los Premios Oscar alcanzó uno de sus momentos más sensibles cuando el Dolby Theatre de Los Ángeles se sumió en el silencio para el tradicional segmento In Memoriam. En esta oportunidad, la Academia decidió estructurar el bloque a través de tres tributos personales que destacaron la vida y obra de figuras fundacionales de la industria cinematográfica, cerrando con una interpretación musical que conmovió a los presentes.

El primer turno fue para Billy Crystal, quien recordó con profunda calidez al director Rob Reiner. Durante su discurso, Crystal repasó la versatilidad de Reiner, desde la comedia hasta dramas inolvidables, citando hitos como Stand by Me y la emblemática Cuando Harry conoció a Sally. Respecto al impacto de su obra y su partida, el actor expresó conmovido: “La primera vez que vi a Rob Reiner fue en 1975 cuando me hizo un casting y me dijo: ‘me gustó que hicieras de actor’, y lo vi convertirse en un gran maestro de historias. Subió a 11 el nivel de la comedia… las películas de Rob duran toda la vida porque están hechas de lo que nos hace reír, llorar y aspiramos a ser”. Crystal finalizó su intervención calificando el fallecimiento del cineasta como una “pérdida inconmensurable”.

Posteriormente, la actriz Rachel McAdams tomó la palabra para rendir honores a la icónica Diane Keaton, cuya trayectoria de cinco décadas dejó una huella imborrable en las nuevas generaciones de intérpretes. McAdams destacó su rol como artista, activista y madre, definiéndola como una “leyenda sin fin”. Este bloque también sirvió para recordar visualmente a figuras como Claudia Cardinale, Giorgio Armani, Terence Stamp y al destacado compositor argentino Lalo Schifrin, quien tuvo su merecido reconocimiento en la pantalla principal.

El cierre del segmento estuvo reservado para una de las duplas más queridas de la historia del cine. Barbra Streisand subió al escenario para homenajear a su amigo y colega Robert Redford. Streisand compartió anécdotas sobre la reticencia inicial de Redford para protagonizar The Way We Were y destacó su compromiso social detrás de cámara, describiéndolo como un “cowboy intelectual que trazó su propio camino”. En un momento de extrema intimidad, la artista reveló el afecto mutuo que se profesaron hasta el final: “Me dijo ‘te amo’ y en la última nota que le escribí le dije ‘te amo’”. Tras sus palabras, Streisand interpretó la canción principal del film de 1973, sellando el tributo más aclamado de la noche.

Las ausencias que encendieron el debate

A pesar de la cuidada producción, la gala no estuvo exenta de controversia debido a notables omisiones que generaron una reacción inmediata en las redes sociales. La ausencia más comentada fue la de la estrella francesa Brigitte Bardot, fallecida a finales de 2025, cuya trayectoria no fue mencionada en ningún momento del bloque. A esta falta se sumaron las de Eric Dane y James Van Der Beek, nombres que el público esperaba ver en el repaso anual.

Para el público local, la mayor indignación surgió por la exclusión del actor argentino Héctor Alterio, quien falleció en 2025. Aunque el segmento suele priorizar a miembros directos de la Academia, la ausencia de Alterio resultó llamativa dado su histórico vínculo con los premios. El actor participó en cuatro películas que compitieron en la categoría de Mejor Película Internacional: La Tregua, El Nido, Camila y la ganadora del Oscar, La historia oficial. Su omisión marca un precedente inusual para un artista con semejante presencia en la historia de la terna extranjera.

(Minutouno)