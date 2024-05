Premios Gardel 2024: Uno por uno los nominados en las categorías

Los Premios Gardel 2024 han anunciado a los nominados en sus 50 categorías, destacando la diversidad y talento de la música argentina.

Los Premios Gardel 2024, uno de los eventos más destacados en la industria de la música argentina, ha anunciado a los nominados en sus 50 categorías. Desde Álbum del Año hasta Mejor videoclip largo, la lista está repleta de talentosos artistas y emocionantes colaboraciones.

Aquí te presentamos a todos los nominados, desde el primero hasta el último:

LAS NOMINACIONES

Álbum Urbano

Mafia Lirical – Ecko

Portales (Deluxe edition)- Tiago PZK

Antes de Ameri – Duki

Alma- Nicky Nicole

Serotonina – Khea

Tu dúo favorito – YSY A & Bhavi

En dormir sin Madrid- Bizarrap & Milo J

Colaboración Urbana

Remember me – Duki, Khea & Bizarrap

Un finde | Crossover #2 – FMK & Ke Personajes

Fuck el police remix – Trueno & Cypress Hill

Milo J: Bzrp music sessions, vol. 57 – Bizarrap & Milo J

Los del Espacio – Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One

Dispara *** – Nicki Nicole & Milo J

Canción urbana

Mercho remix – Lil Cake, Ozuna & Ryan Castro feat. Migrantes & Nico Valdi

En la intimidad | Crossover #1 – Big One, Emilia & Callejero Fino

Rara vez – Taiu & Milo J

Los del Espacio – Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One

Remember me – Duki, Khea & Bizarrap

8 Am – Nicki Nicole & Young Miko

Ad honorem, vol. 1 – Dillom

Tranky funky – Trueno

Fruto – Bizarrap & Milo J

Un finde | Crossover #2 – FMK & Ke Personajes

Álbum grupo pop

Kamaleon – De La Rivera

Renacimiento – Turf

Hotel Miranda! – Miranda!

Álbum artista pop

Altar – Luz Gaggi

Hasta el alma – Luciano Pereyra

Lali – Lali

Álbum artista pop tradicional

Lo que soy – Yamir Rojas

Aute por Demare – María José Demare

Toda una vida – Toda una vida

Álbum pop alternativo

Sueño cítrico – Silvestre y La Naranja

Rawr – Taichu

Pulsión – Mar Marzo

Aqua di Emma – Emmanuel Horvilleur

Nafta II – Nafta

Pura – BB Asul

Hola precioso – El Kuelgue

Álbum artista pop urbano

Acoustic session – María Becerra

Cupido – Tini

.mp3 – Emilia

Romance mixtape 2 – Lara91k

Canción pop

Mejor que ayer – Diego Torres

Obsesión – Lali

Pelo suelto – Conociendo Rusia & Elsa y El Mar

Siesta de verano – Luciano Pereyra & Luis Fonsi

A tu lado – Alejandro Lerner

Perfecta (Versión 2023) – Miranda!, María Becerra & FMK

Canción pop urbano

La_Original.mp3 – Emilia & Tini

Corazón vacío – María Becerra

Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 – Bizarrap & Shakira

Grabación del año

La rueda mágica – Intérpretes: Fito Paez feat. Andrés Calamaro & Conociendo Rusia

Obsesión – Intérprete: Lali

Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 – Intérpretes: Bizarrap & Shakira

Tranky funky – Intérprete: Trueno

Los del Espacio – Intérpretes: Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One

Corazón vacío – Intérprete: María Becerra

Dispara *** – Intérpretes: Nicki Nicole & Milo J

La morocha – Intérpretes: Luck Ra & Bm

M.A.I – Intérprete: Milo J

La_Original.mp3 – Intérpretes: Emilia & Tini

Ingeniería de grabación

Alma – Intérprete: Nicki Nicole / Ingenieros: Santiago Ruiz, Pablo Díaz-Reixa, Salvador Majail, Diego Lopez Crespo y Daniel Heredia

Eadda9223 – Intérprete: Fito Paez / Ingenieros: Gustavo Borner, Phil Levine, Diego Olivero, Augusto Flores y Justin Moshkevich

Antes de Ameri – Intérprete: Duki / Ingenieros: Federico Rojas Yesan, Francisco Zecca, Tomás Santos Asan y Javier Fracchia

Escalectric – Intérprete: Escalandrum / Ingeniero: Facundo Rodríguez

111 – Intérprete: Milo J – Ingenieros: Facundo Yalve y Santiago Ruiz

Diseño de portada

Alma – Intérprete: Nicki Nicole / Diseñadores: Cesar Balcazar y Carlos Daniel Ilic

111 – Intérprete: Milo J / Diseñador: Milo J

333 – Intérprete: Evlay / Diseñadora: Paula Fernández

Productor del año

Lali – Intérprete: Lali / Productores: Mauro De Tommaso, Dano, Jean Luka y Lex Luthorz

Alma – Intérprete: Nicki Nicole / Productor: Santiago Ruiz

111 – Intérprete: Milo J / Productor: Facundo Yalve

Escalectric – Intérprete: Escalandrum / Productores: Escalandrum y Esteban Sehinkman

Hotel Miranda! – Intérprete: Miranda! / Productores: Evlay, Mauro De Tommaso, Alejandro Sergi, Big One, Brian Taylor, Didi Gutman, Jay De la Cueva, Gabriel Lucena, Renzo Luca y Cachorro López

Eadda9223 – Intérprete: Fito Paez / Productores: Fito Paez, Diego Olivero y Gustavo Borner

Nuevo artista

333 – Evlay

111 – Milo J

Altar – Luz Gaggi

El sonido del éxtasis – Winona Riders

El consorcio – Tomi Lago

Big One crossovers – Big One

Pura – BB Asul

Constimordor – Barro

Pulsión – Mar Marzo

Cómo estás? :$ – Un Verano

Clase b – Mujer Cebra

Perdont – Julián Baglietto

Del interior – Mariela Carabajal

Colección de catálogo

Grabaciones completas en Music Hall 1969-1972 – Banana

El hombre que canta al hombre (1964 – Remasterizado) – Ramón Ayala El Mensú

Muerte en la catedral 50 aniversario – Litto Nebbia

Álbum conceptual

111 – Milo J

Mojones “Signos y memorias de la patria” – Liliana Herrero, Teresa Parodi & Juan Falú

Mercedes florecida – Mercedes Sosa

Sur – Yami Safdie

Álbum canción de autor

3D – Santi Celli

Tríada – Sol Bassa

El rostro de los acantilados – Lisandro Aristimuño

La fuerza – Duratierra

Álbum instrumental – Fusión – World Music

Eiké! (Entrar en el alma) – Chango Spasiuk

Semillas de milonga (Libro 1 y 2) – Martín Liut

Ecléctica – Ecléctica

Álbum de jazz

Escalectric – Escalandrum

La falacia del espantapájaros, música de flores vol. 6 – Juan “Pollo” Raffo feat. Tomás Pagano & Rodrigo Genni

Los trabajos y las noches – Roxana Amed

Álbum de música clásica

Metamorphosen – Ernesto Acher & Ensamble Sur

Sergio Parotti / Obras para violín y piano vol. 1 – Elías Gurevich & Melina Marcos

Dos siglos de música/ Compositoras argentinas: Volumen 2 – Melina Marcos

Álbum infantil

Malos negocios – Raviolis

Upa – Pim Pau

Para saber que te quiero – Canticuénticos

Álbum banda de sonido de cine / Televisión / Producción audiovisual

El encargado 2 – Alejandro Kauderer & Ignacio Gabriel

Norma (Banda sonora original) – Tomi Lebrero

The last of us, season 1 – Gustavo Santaolalla

Álbum en vivo

XV Años – En vivo Estadio Obras – Eruca Sativa

Miguel Mateos sinfónico (En vivo) – Miguel Mateos

Homenaje a De Ushuaia a La Quiaca – Barbarita Palacios & Javier Casalla

Divididos en Vélez / Agradecer y seguir – Divididos

Salir de acá! – Lucy Patané

Álbum artista de rock

Carcasutra – Carca

Eadda9223 – Fito Paez

Herencia Lebón – David Lebón

Álbum grupo de rock

Canción mata algoritmo – Todo Aparenta Normal

¿Quién sabe? – Las Pastillas del Abuelo

Super terror – El Mató a un Policía Motorizado

Álbum de rock alternativo

Clase B – Mujer Cebra

Neo – Neo Pistea

El sonido del éxtasis – Winona Riders

Tripolar – Usted Señalemelo

El final de las cosas – Barbi Recanati

Álbum música electrónica

Fetiche – Electrochongo

Quimera – Mistol Team

333 – Evlay

Álbum reggae & ska

Volveré a encenderte – Raíces

Ska Beat City sings Jamaica – Ska Beat City

La misión – El Natty Combo

Álbum rock pesado / punk

Constimordor – Barro

Oscuro plan de poder – Malón

Emergencia – Claudio Marciello

Canción de rock

Tajada – Babasónicos

Y no me digan nada – Mujer Cebra

San saltarín – Divididos

Nuevo comienzo – Usted Señalemelo

Álbum artista de folclore

Retrato de familia – Teresa Parodi

Natural – Soledad

Canciones del viento – Maggie Cullen

Suelto – José Luis Aguirre

Vida – Marcelo Dellamea

Álbum grupo de folclore

Puñado de tierra – Orquesta Popular de la UNA

Material urgente – Luciana Jury & Milagros Caliva

Eco – Ahyre

Álbum folclore alternativo

Caramelos de felicidad – Los Tabaleros

Eletrío: Los árboles míos – Eleonora Eubel, Marcelo Lupis & Rodrigo Agudelo

Dueña de mí – Verónica Condomí

Canción de folclore

Donde hay amor no hay olvido – Jorge Rojas

Baile Eterno – Mery Murua

Muere y llueve – Los Tabaleros feat. Soledad

Río – Ahyre, Los Tekis & Pitín Zalazar

Donde quiera que van – Teresa Parodi feat. Lula Bertoldi, Ivonne Guzmán, Nadia Larcher & Ana Prada

Álbum chamamé

Volver en guitarra – Diego Arolfo

Las Guaynas Porá – Las Guaynas Porá

Aromas del tiempo – Flor Bobadilla Oliva & Abel Tesoriere

Álbum artista de tango

Manifiesto – Omar Mollo & El Muro Tango

Minella – Carolina Minella

El cantor de tangos – Guillermo Fernández

Álbum orquesta y/o grupo de tango y/o instrumental

Reencuentro – Susana Rinaldi & Osvaldo Piro

Visiones pandémicas – Juan Pablo Navarro Septeto

Cicatrices – Quinteto Negro La Boca

Canción de tango

Se cayó la luna – Guillermo Fernández

Magia en Buenos Aires – Susana Rinaldi & Osvaldo Piro

Cicatrices – Quinteto Negro La Boca

Álbum artista tropical

Porque te quiero – Nico Mattioli

Resiliencia – Julián Bruno

Favoritos – Dalila

Álbum grupo tropical

Cumbia viva session #3 – Los Leales

Live session #1 – Tambó Tambó

Los Charros 30 años – Los Charros

Canción tropical

Enemigo – Rodrigo Tapari

Adiós amor – La Delio Valdez & Ke Personajes

Adicto – Emanero, La K’onga & Antonio Rios

Álbum artista de cuarteto

Luna Park nro 12 – Ulises Bueno

#Lavozfemeninadelcuarteto#Envivo – Magui Olave

La muela / Lbc – Eugenia Quevedo & La Banda de Carlitos

Álbum grupo de cuarteto

Desde el bar – Banda Mix

25 Años – La Banda al Rojo Vivo

Arriba las palmitas – Cachumba

Canción de cuarteto

Si pudiera – La K’onga, Luck Ra & El Vecino

Mentiras | Crossover #3 – Big One, Ulises Bueno & Rusherking

Buen actor – Juan Ingaramo & Ulises Bueno

La morocha – Luck Ra & Bm

Canción del año

Tranky funky – Intérprete: Trueno

La_Original.mp3 – Intérpretes: Emilia & Tini

Dispara *** – Intérpretes: Nicki Nicole & Milo J

Corazón vacío – Intérprete: María Becerra

Medalla de oro – Intérprete: El Mató a un Policía Motorizado

La morocha – Intérpretes: Luck Ra & Bm

Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 – Intérpretes: Bizarrap & Shakira

Obsesión – Intérprete: Lali

Investido – Intérpretes: Evlay, Wos & Santiago Motorizado

Los del Espacio – Intérpretes: Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One

Colaboración

Que me falte todo – Luck Ra & Abel Pintos

La_Original.mp3 – Emilia & Tini

Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 – Bizarrap & Shakira

Perfecta (Versión 2023) – Miranda!, María Becerra & FMK

Videoclip corto

La_Original.mp3 – Emilia & Tini

Ola de suicidios – Dillom

Fuck el police remix – Trueno & Cypress Hill

Quiénes son? – Lali

Videoclip largo

En dormir sin Madrid – Bizarrap & Milo J

XV Años – En vivo Estadio Obras – Eruca Sativa

Hotel Miranda! – Miranda!

Álbum del año

Hotel Miranda! – Miranda!

.mp3 – Emilia

Lali – Lali

Herencia Lebón – David Lebón

Eadda9223 – Fito Paez

111 – Milo J

