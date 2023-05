Premios Gardel 2023: todos los ganadores de la ceremonia

El evento tuvo a Trueno como el más condecorado de una noche en la que fueron reconocidos varios artistas de todos los géneros musicales.

La ceremonia de los premios Gardel 2023 tuvo a Trueno como el gran ganador de la noche de este martes, al adjudicarse el Oro por su álbum Bien o mal, que, además de ser condecorado como Disco del año, también lo fue como Mejor Álbum de música urbana.

Por otro lado, fue premiado por sus duetos con Dante Spinetta, en Sudaka, y con Nathy Peluso, en Argentina, como Mejor Colaboración de Música Urbana y Grabación del año, respectivamente.

Los premios Gardel repartieron estatuillas en 48 rubros en los cuales se destacaron Tini Stoessel, con Triple T, como la Canción del año, y Spinetta, quien además del reconocimiento con Trueno, obtuvo la mención por Ingeniería de grabación (Mesa dulce) y Mejor canción de rock (El lado oscuro del corazón).

Por otro lado, La Mosca Tse – Tse fue premiada por Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, como Mejor canción pop.

Además de ellos, también se subieron al escenario otros artistas que fueron condecorados en otras categorías. A continuación, el listado completo

El listado completo de los ganadores de los premios Gardel 2023

Álbum del año: “Bien o mal” – Trueno

Canción del año: “La Triple T” – Tini Stoessel

Grabación del año: Argentina – Trueno y Nathy Peluso

Ingeniería de grabación: Mesa dulce – Dante Spinetta. Ingenieros: Oscar Herrera, Mariano López y Randy Merril

Mejor álbum artista de cuarteto: No me pueden parar – Ulises Bueno

Mejor álbum artista de folklore: Agua de flores – Paola Bernal

Mejor álbum artista de rock: Lebón & Co vol.2 – David Lebón

Mejor álbum artista de tango: Cabeza negra – Julieta Laso

Mejor álbum artista de pop: Antigua – Hilda Lizarazu

Mejor álbum artista romántico – melódico: Emociones – María José Demare

Mejor álbum artista tropical: Evidencias – Dalila

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual: The house (Soundtrack from the Netflix special) – Gustavo Santaolalla

Mejor álbum canción de autor: El hombrecito del mar – León Gieco

Mejor álbum conceptual: Futurología arlt – Fito Páez

Mejor álbum de chamamé: María Elena Sosa 40 años – Maria Elena Sosa , Antonio Tarrago Ros, Jorge Rojas, Teresa Parodi & Facundo Toro

Mejor álbum de jazz: Stick shot – Pipi Piazzolla Trío

Mejor álbum de música urbana: Bien o mal – Trueno

Mejor álbum de Reggae/Ska: Viva Pericos! – Los Pericos

Mejor álbum de Rock pesado/Punk: Íntimo extemo – 30 Años – A.N.I.M.A.L

Mejor álbum en vivo: Tilcara: El recital – Divididos

Mejor álbum folklore alternativo: Salve – Noelia Sinkunas

Mejor álbum grupo de cuarteto: Sin límites (10 noches mágicas en el Gran Rex) – La Konga

Mejor álbum Pop alternativo: Shasei – Benito Cerati

Mejor canción de rock: “El lado oscuro del corazón” – Dante Spinetta

Mejor álbum grupo de rock: Dopelganga – Eruca Sativa

Mejor álbum grupo pop: El big blue – Bandalos Chinos

Mejor álbum grupo tropical: La ruta del oro – Los Palmeras

Mejor álbum infantil: Piojos y piojitos 3 – Piojos y Piojitos

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music: Tamboreras por el mundo, vol. 1 – Vivi Pozzebón

Mejor álbum de música electrónica: Future Memories – Hernán Cattáneo & Soundexile

Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental: El hilo invisible – Lidia Borda y Luis Borda

Mejor álbum rock alternativo: Trinchera avanzada – Babasónicos

Mejor canción de cuarteto: “Ya no vuelvas (Versión cuarteto)” – Luck Ra, La K’onga & Ke Personajes

Mejor canción de folklore: “Yo canto versos” – Maggie Cullen

Mejor canción de música urbana: “Quevedo: Bzrp music sessions, vol. 52″ – Bizarrap & Quevedo

Mejor canción pop: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” – La Mosca Tse-Tse

Mejor canción de tango: “Oda a las huelgas patagónicas” – Quinteto Negro La Boca (Feat. Ana Sofía Stamponi & Ernesto Zeppa)

Mejor canción tropical: “Inocente (En vivo en el Luna Park)” – La Delio Valdez & Karina

Mejor colaboración: “Bailando” – Los Auténticos Decadentes & Miranda!

Mejor colaboración de música urbana: “Sudaka” – Dante Spinetta & Trueno

Mejor colección de catálogo: “En vivo Teatro Coliseo 1975″ – Invisible

Mejor diseño de portada: Cabeza negra – Intérprete: Julieta Laso Diseñador: Alejandro Ros

Mejor nuevo artista: Mi propia casa – Noelia Recalde

Mejor videoclip corto: “Disciplina” – Intérprete: Lali Directora: Rocio Gastaldi

Mejor videoclip largo: Seremos primavera en vivo en La Ballena Azul – Intérprete: Eruca Sativa Director: Diego “Chaca” Dorrego

(NA)