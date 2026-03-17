Precio de la nafta sube día tras día y Argentina está en el lote de países más caros del continente

El encarecimiento de los combustibles generó tensión entre las empresas y el Gobierno mientras el valor internacional del crudo sigue al alza.

Horacio Marín, número uno de YPF, lo advirtió con todas las letras: «Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy». Fue su recomendación de hace apenas unos pocos días, cuando la crisis en Medio Oriente amenazaba con extenderse.

Fue lo que sucedió: YPF, y el resto de las petroleras, vienen aumentando los precios de los combustibles prácticamente a diario desde que empezó marzo. Son excepciones los días que no tocaron las pizarras.

Son pequeños movimientos cotidianos. Y, de hecho, en esta primera quincena del mes, las compañías aumentaron los precios entre 8% y 10%, dependiendo la marca y la zona del país.

Por la guerra en Medio Oriente, el precio del crudo tipo Brent, de referencia para la Argentina, cerró ayer en u$s100.

Implica un alza del 54% respecto del valor que el barril mostraba antes del inicio del conflicto bélico.

En este contexto, el valor (en pesos) del litro de nafta súper ya supera los $1.800 en el área metropolitana, mientras que la versión premium y el diesel premium ya superan con comodidad los $2.000 por cada litro.

Argentina quedó más cara que Estados Unidos en nafta

Semejante movida puso a la Argentina más arriba en el ranking de los países más caros, a la hora de hablar de los precios de los combustibles.

Argentina quedó ahora en el lote de países más caros de la región.

Y no sólo eso: la nafta súper se expende más caro que en los Estados Unidos, donde el mercado se encuentra totalmente desregulado.

Para tener una idea: mientras en la mayoría de los estados de EE.UU., el litro se vende a un dólar promedio, en Argentina ya cuesta u$s1,295, según los sitios especializados Global Petrol Prices y Fuel Prices.

No obstante, hay un dato clave para comprender esta diferencia: mientras en Argentina, la nafta tributa alrededor de un 30% -a lo que debe añadirse las tasas de entre 3% y 4,5% que cobran las distintas provincias y un 2% adicional de tasa en algunas municipalidades-, en los Estados trepa entre 15% y 20% según los diferentes estados.

Quién lidera el ranking regional de combustibles más caros

Si se analiza el ranking continental -excluyendo a mercados marginales, como Bahamas, Granada, Surinam o Belice-, el podio de los países con el combustible más costoso está liderado de forma indiscutida por Uruguay, con un valor de 1,911 dólar por litro.

Esta cifra posiciona al país vecino como el más caro de todo el continente, marcando una brecha significativa con el resto.

Debajo del líder uruguayo, se encuentran economías como la de México, que registra un valor de u$s1,457, seguida de cerca por Chile con u$s1,361 y Nicaragua con 1,334 dólar.

Hay una cuestión adicional: con excepción de México, los otros países no son productores de petróleo.

En Argentina, esa realidad llevó en distintos momentos a plantear un precio del barril de petróleo diferenciado. Lo que habitualmente se denominó el «barril criollo», con un valor por debajo del precio internacional.

Hoy en día, esa diferenciación no existe, por lo que el precio de los combustibles quedó acá expuesto a los vaivenes del mercado global.

Los países de la región con precios más bajos

Brasil, principal socio del Mercosur, muestra un precio de u$s1,198, lo que le otorga una ligera ventaja competitiva en términos de costos logísticos básicos frente al mercado argentino.

Más abajo en la escala de costos se sitúan países como Guatemala (u$s1,173) y Colombia (u$s1,056).

Lo dicho más arriba: las estaciones de servicio en Estados Unidos -con excepción de algunas marcas en ciudades como Los Ángeles- tienen un valor más cercano a un dólar por litro de nafta regular (súper).

La nafta podría llegar a los $2.200 en las próximas semanas

Dos voceros de petroleras privadas dijeron a iProfesional que el precio todavía se encuentra rezagado en al menos un 20%, siempre en caso de que el barril de Brent se estacione en los 100 dólares.

De concretarse, implicaría que el precio de la nafta súper pasaría a unos 2.200 pesos.

«@YPFoficial no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores», dijo Marín hace unos días.

El funcionario habló de «micro pricing», que en el mercado se tradujo en mini subas cotidianas, que es verdad que evitaron un cimbronazo pero que no disimulan la presión de costos a medida que pasan los días.

Con el objetivo de amortiguar marginalmente la suba internacional, el Gobierno activó un alza de las retenciones al petróleo convencional. La Secretaría de Energía elevó la alícuota del 3,36% al 8% para la exportación de crudo producido en yacimientos tradicionales.

La estrategia apunta a desincentivar la exportación de crudo pesado y fomentar su venta a refinerías locales a precios más bajos.

Con este mecanismo, la Casa Rosada intenta evitar que el salto del Brent se traslade de manera directa a los surtidores argentinos. El esquema de retenciones variables funciona como una herramienta de regulación frente a movimientos bruscos del mercado internacional.

(iprofesional)