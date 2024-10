¿Por que al jujeño debe preocuparle el desmantelamiento de la AFIP?

El desmantelamiento de la AFIP en un análisis completo y sus implicancias.

Muchas cosas se dijeron o hablaron del porqué de los cambios de este gobierno, en la ahora ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que pasó a llamarse Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Se dijo de la falta de modernización, de gastos excesivos, de una reducción jerárquica y de la necesidad de unos 3.000 despidos.

Pero nada se habló de lo que representa este organismo nacional, tanto para el país, para la sociedad y fundamentalmente para cubrir las necesidades del Estado.

¿Por qué existía la AFIP?

Para hablar de la actividad del AFIP, lo primero que hay que entender que la AFIP es el órgano recaudador por excelencia del Estado Argentino (tanto tributario, seguridad social y aduanero) y entender lo que es la actividad financiera del Estado.

¿Qué es la actividad financiera del Estado?

Es un proceso en el cual el Estado debe munirse de recursos para sustentar al gasto público. Ese gasto público está influenciado por las necesidades públicas que impone la sociedad en cada etapa histórica de la existencia del Estado. Para el gasto público por ejemplo hay sociedades (estado de bienestar) que exigen en forma más o menos GRATUITA: educación, salud, transporte, etc. Hay otras sociedades que se van volviendo más liberales (estado gendarme) y por ello casi todo es pago y brindado por empresas privadas en donde en el Estado debe ser mínimo, reduciendo su actividad en todas las áreas, hasta el punto de indicar como lo declaro el presidente Milei que se debe “dinamitar el Estado”, también “el Estado es una asociación criminal”, o “siento un profundo desprecio por el Estado”, o también “el Estado roba recursos del sector privado” (Fuente: Entrevista en la TV italiana a Milei).

Para ese tipo de Estado no debiera existir lo que es el capital público, la salud pública, educación pública, incluso hay países que van hasta el extremo donde existen ejércitos privados, como el que tuvo Estados Unidos en Irak donde tenía empresas que hacían parte de los servicios militares”.

De acuerdo a la orientación política, tenemos un tamaño de Estado.

Eso es lo primero que tenemos de entender, entonces el Estado funciona de acuerdo a lo que la sociedad le demanda y la ordena a través de las propuestas y acción concreta que ejerce el gobierno imperante. Entonces el estado provee o deja de proveer bienes o servicios públicos según las necesidades que la sociedad le impone.

Ahora bien, en esa actividad financiera el gasto público tiene que ser acorde a los ingresos públicos. Podemos hablar de ingresos que son genuinos y otros que no son tan genuinos, por ejemplo uno de los ingresos genuinos en el mundo es el tributo (impuestos, tasas y contribuciones), pero hay ingresos que no son tan válidos por decirlo de alguna manera como por ejemplo endeudarse, otro no válido pero también que puede ser una fuente de ingreso el de emitir monedas y otra manera es vender bienes, como por ejemplo liquidar el patrimonio público como ser vender tierras fiscales o el oro de nuestras reservas.

¿Porque el tributo es la única fuente genuina?

Porque una detracción de los ingresos de los ciudadanos que contribuyen con sus tributos y según la sociedad lo demande. Con un fondo constitucional y legal acordado, donde la facultad de recaudar se ha dividido en federal, provincial y municipal, donde la principal fuente de ingresos es la federal (que se coparticipa con provincias y municipios) y ahí aparece la AFIP. En la provincia como Jujuy oscila entre el 15% y el 25% de ingreso propio provincial, el resto viene de coparticipación nacional entre el 75% y 85% más o menos oscila, depende de cada año. La provincia de Jujuy se sostiene principalmente por la recaudación federal, porque la riqueza en la Argentina está distribuida geográficamente de manera desigual, ya la riqueza principal de la Argentina es agropecuaria, la industrial entre otras. Jujuy no es de las provincias que más aporta a ese esquema, sin embargo, tenemos otras potencialidades en desarrollo como minera, las producciones de cultivo específicos como frutos, azúcar o tabaco. También, como Argentina en un país federal las empresas pueden estar actuando en todo el territorio, pero su sede central está en Buenos Aires, por eso los tributos se distribuyen a través del sistema de coparticipación.

PRESUPUESTO JUJUY 2024 (80% del presupuesto de Jujuy proviene de ingresos de coparticipación recaudados por AFIP).

Es decir si la política es dinamitar la AFIP implicaría la disminución de recursos coparticipables a la provincia.

¿Cómo era la estructura de la AFIP?

La AFIP hasta hace unas semanas, tenía tres subdirecciones donde una se encargaba de los tributos (DGI), otra de la seguridad social (DGRSS) y otra de la parte del comercio internacional (DGA), esta última no solo se dedica a recaudar, sino al control del comercio exterior que implica un montón de cosas distintas la recaudación. Acá se está hablando del control del contrabando, del narcotráfico, un montón de otros controles muy necesarios.

Argentina tiene doscientos treinta y siete puestos fronterizos ya que se tiene un país muy grande, por ejemplo cinco con Bolivia, veintidós con Brasil, setenta y seis con Chile, treinta y nueve con Paraguay, catorce con Uruguay y además habría que agregarle lo fluvial, lo internacional y lo aéreo o sea nuestro país es muy grande y en cada uno de estos puestos fronterizos hay personal aduanero que no solamente están en la frontera sino también en las ciudades, porque por ejemplo en un depósito fiscal aduanero de alguna provincia se cierran o se abren los container o sea, el personal no solo está en la frontera también en las grandes ciudades y aeropuertos, ahí ya se tiene una distribución muy grande de personal por necesidad de cobertura y a la vez cada ciudad importante de la Argentina tiene una sede de AFIP DGI/DGRSS, ya sea que se llama receptoría, distrito, agencia o región, por ejemplo una región como la de acá es la agencia Salta, agencia Jujuy el distrito Oran. También hay una receptoría, en Cafayate. Esa distribución geográfica implica una distribución de personal. Aclarando por ejemplo que el paso de Jama está a 4.200 metros sobre el nivel del mar, un lugar absolutamente insalubre en donde diariamente hay equipos de personal aduanero capacitado y que permanecen semanas enteras en ese lugar.

¿Cuáles son las características del personal de AFIP?

El personal que integra la AFIP DGI o DGRSS, es un profesional altamente capacitado, que posee título de contador, abogado, ingeniero o licenciado. En un 70 u 80% es profesional. O sea, no estamos hablando de personal común, sino personal de alta preparación. Además, estamos hablando de profesionales con BLOQUEO DE TITULO, hablamos de personal que posee título y no puede ejercer actividad lucrativa de ningún tipo fuera de la oficina, salvo la docencia.

El funcionario de AFIP opera con tributos que pagan las empresas y que son montos millonarios los que se manejan. Por ello no solo en Argentina sino en todas las administraciones tributarias del mundo, el sueldo de dicho personal especializado ha sido mejorado para evitar la debilidad humana por así decirlo de alguna manera.

Incluso, hay una teoría de Ban Henhelm and Weather del 2001, que habla que hay una correlación inversa entre corrupción y nivel de salarios. Es decir a mayores sueldos de personal de control menor corrupción. De la misma manera a menores sueldos de personal estratégico surge una mayor corrupción. Esto esta estudiado en el mundo y se aplica a todas las administraciones tributarias. Del mismo modo para que el personal profesional calificado siga trabajando en un lugar estatal los sueldos deben ser acordes a un ingreso de un profesional de la actividad privada. Caso contrario dicho personal se volcaría a donde se paguen mejores salarios.

O sea, la corrupción tiene que ver con los salarios, es uno de los factores, por supuesto también tiene que ver con la ética, la moral de cada persona, pero estamos hablando de corrupción de cualquier funcionario público y de cualquier organismo de control, por lo que se debe entender que deben tener mejor el salario atento a la tarea que cumplen. Otro ejemplo, hace muchas décadas los tributos mineros se pagaban en boca mina, de acuerdo a la cantidad de minerales traídos. Por ejemplo la mina sacaba supongamos plata de un volumen de una mesa y tributaba de acuerdo a la plata extraída por este volumen. Pero si el volumen era del tamaño de un edificio, es el funcionario que controla el que tenía que verificar ese volumen, caso contrario la mina tributaba por un valor menor. Entonces el funcionario que controla tiene que estar mejor remunerado a efecto de evitar la corrupción, hoy se ha cambiado el esquema de boca en mina a una declaración jurada que alguien debe controlar, que es lo mismo. Todas las administraciones tributarias del mundo, atento a esta situación han ido mejorando los salarios de sus empleados tributarios.

Funcionarios mejores pagados

Si continuamos con otro tema, vamos a lo específico de la cuestión de la AFIP, ahí podríamos trazar otro punto. Además, acá hay otro detalle. Por ejemplo, ¿cuál es el funcionario público, mejor pagado en la Argentina? ¿Qué grupo de funcionarios? Son los funcionarios de energía nuclear porque tienen un conocimiento, que si no se les paga bien se van, si no se les paga lo que más o menos paga otra empresa de otro país u otro Estado este funcionario altamente capacitado se va y eso nos hace acordar lo que paso hace unos pocos años en Venezuela, cuando no había nafta, siendo este país uno de las principales reservas del mundo de petróleo.

¿Qué ha pasado?

Cuando entró el gobierno socialista comunista, bajaron los sueldos de los funcionarios de Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), que es la empresa petrolera más importante de este país, además pusieron mucha gente que no conocía de petróleo y los principales ingenieros al ver que no era rentable ya vivir en Venezuela, con sueldos miserable se fueron de Venezuela, ¿que provocó esto? que la fábrica de petróleo se pare y un país como Venezuela, que vive del petróleo, no podía extraer petróleo, ni siquiera vender su propia nafta. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene a los profesionales bien rentados, los profesionales se van a donde se le pague acorde por ejemplo a una empresa petrolera en Arabia Sauditao donde sea.

Lo mismo pasa con los médicos, se iban a Salta porque en Jujuy lo sueldos eran más bajos, caso de los médicos residentes cobraban seiscientos mil pesos, mientras que en Salta estaban arriba del millón doscientos, ¿que hizo la provincia? tubo que subirle al sueldo porque se están quedando sin residentes y sin médicos.

La destrucción de lo público y sus peligros

Acá se vendió humo diciendo que los sueldos en la AFIP eran entre en treinta y diecisiete millones, en realidad eso estuvo reservado a veintiún o veintidós personas del más alto nivel de la organización que están sin convenio y que son funcionarios nombrados por el propio gobierno actual, como la Sra. Misrahi y sus colaboradores, nombrados en diciembre de 2023 por Milei. ¿Qué quiere decir fuera de convenio? Que no están en una grilla salarial, si no que se fijaron ellos mismos los sueldos y alguien se los aprobó. Se intentó vender que el personal de AFIP cobra eso y eso es falso, el personal del AFIP tiene según los valores reales, un sueldo neto de aproximadamente entre un millón los ingresantes y cuatro millones los de mayor antigüedad (sueldo y fondo estímulo o jerarquización).

Capacitación y calificaciones del personal

Los trabajadores de AFIP se distribuyen en grupos, desde el 1 al 25, luego tenemos la antigüedad, el cargo que detenta Ej. Ayudante de Inspector o Inspector de 1ra o de 5ta, también si ocupa una jefatura (ej. Supervisor de Inspectores o Jefe de Sección de Oficina), también el sueldo mensual depende de la calificación en su evaluación de desempeño, que se vincula al fondo estímulo o jerarquización. Esta calificación de desempeño no es igual para todos, el jefe periódicamente califica a ese trabajador y lo califica en un bandas de calificación de uno a siete, en donde uno es la banda más baja y cobra cero % de premio selectivo. Con esto se evalúa el rendimiento, la colaboración, conocimiento, capacidad de cada agente. Lo que se busca es la mejora continua.

Para que tengamos una idea, lo podamos asimilar y entender, un grupo tres es como un soldado voluntario y un grupo veinticinco como un general. O sea, no es que cualquiera gana lo más alto en sueldos, apenas ingresaban a una categoría lo hacen como grupo tres generalmente para administrativos.

Después depende de la antigüedad, no es lo mismo un contador recién ingresante que tiene cero de antigüedad o un año, dos años que uno que tiene treinta o cuarenta años.

También se quiso indicar que los cargos son hereditarios, esto no es así, por ejemplo como a pasado un inspector en ejercicio de su tarea se moviliza en un vehículo choca y fallece, lo que dice el convenio es que un familiar se puede postular para ingresar si reúne los requisitos, obviamente al escalafón más bajo según su condición Ej. grupo 1, 2 o 3. Esto no se aplica para cuando el personal se jubila, solo si fallece en ejercicio de su función.

Un verificador de DGA o un inspector de DGI, no es que entra y ya es inspector, necesita años de formación, por ejemplo un inspector de seguridad social tiene que conocer cientos de convenios colectivos. Es más debe conocer más que un contador común por que lo está controlando.

¿Por qué? Porque cada empresa fiscaliza o controla es distinta, uno es un comercio, otro gastronómico, estaciones de servicio, otra rural, otra constructora, otra minera, toda la variedad de convenios. Los estatutos, no son iguales.

Además cada tributo tiene una ley, un montón de decretos reglamentarios y un montón de resoluciones que establecen distintas pautas, regímenes de retención, forma de facturación, etc. Es casi como formar un contador en la universidad el formar un inspector de AFIP y esto tiene una demora entre cinco o seis años.

Es por eso que habitualmente se da un ingreso cada diez años para que el personal que va jubilándose previamente va capacitando al personal ingresante o sea es necesaria esa renovación porque esa experiencia se va perdiendo. Entonces se va transmitiendo al nuevo empleado.

Para ejemplificar se puede hablar de una fiscalización preventiva que es distinta a una fiscalización ordinaria o una fiscalización especializada, como la agropecuaria o de seguridad social y hay muchas más formas de fiscalización. La AFIP pose hasta drones, fotos satelitales, para que fiscalicen los campos, o sea hay una tecnología muy fuerte.

Hablando de tecnología, prácticamente todos los sistemas que se usan son de diseño propio o sea hay varios cientos de sistemas internos y hay otro tanto del sistema externos y se necesita una alta calificación profesional de ingenieros en sistemas, analistas de sistemas, analista de big data, de inteligencia artificial, mezclados con contadores y abogados y otros profesionales como ingenieros agrónomos para toda esta tarea. Volvemos a que el personal de AFIP es un personal altamente capacitado de la misma manera podemos pasar al área jurídica en donde la AFIP con sus cobradores fiscales deben enfrentarse a todos los estudios más grandes de abogados de la Argentina, esto también implica un personal altamente capacitando.

O sea, cuando se habla de los sueldos, se está hablando entre un millón y cuatro millones depende de todos estos factores. Ahora, si se baja el sueldo del personal de la AFIP tiene un montón de consecuencias. Porque si un profesional con muchos años de antigüedad pasa a cobrar un millón de pesos, aunque para la gente puede ser mucho, pero para un profesional de veinticinco años de antigüedad sea abogado, contador o ingeniero, le conviene más irse. Se va a ir con un retiro voluntario o directamente va a renunciar, pierde el país, porque esa experiencia no se vuelve a recuperar, porque no se puede volver a formar. Al decir pierde el país nos referimos a que bajarán los ingresos públicos y como consecuencia habrá menos cobertura para los gastos públicos corrientes y la deuda eterna.

Ahora en esos tres mil ciento cincuenta y cinco despidos que se pretende hay jóvenes que se estaban formando, que son buenos empleados, pero que de irse se perdería esa experiencia, ni hablar si es personal ya formado.

Además este año se presentaron mil quinientas personas pedidos de retiro por jubilación en AFIP. Que es el promedio de retiros de cada año, proceso que se acelera con estas medidas

El personal de AFIP es de edad promedio por arriba de los cincuenta y cinco, porque no hubo tantos ingresos en los últimos años, por la emergencia económica.

Entonces muchos señalan que esto es una política de vaciamiento tributario, para llegar a lo que dijo el presidente, que los evasores eran héroes, que el impuesto era un robo y que el ladrón era la AFIP y que había que dinamitar al Estado. Entonces esta política lo que hace es dinamitar a la AFIP que es su fuente proveedora genuina de recursos tributarios. Entonces esto es una política o tonta o mal intencionada para realmente destruir lo estatal y cuando hablamos de estatal hablamos de la salud pública, hablamos de justicia, hablamos de la defensa nacional, de las relaciones internacionales, hablamos de la educación y hablamos del orden público.

Cambio de nombre y derechos de los trabajadores

No es un simple cambio de nombre, lo que busca este gobierno es hacer caer los convenios colectivos, al no existir la AFIP caería ese convenio colectivo hay que renegociar, entonces un contador con treinta años de antigüedad va pasa a ganar un millón y medio. Lo que va a pasar es que se va a ir porque cualquier estudio contable o cualquier empresa grande se los lleva, además no hay que explicarle nada, ya que sabe casi todo, porque el auditor tiene que saber más que el contador, sabe controlar, sabes auditar, ve los errores del otro, sabe mucho más que el contador común de la calle.

¿Cuánto gana un empleado administrativo común? Ochocientos mil o un millón. Digamos que un contador fiscal reemplaza a cuatro o cinco administrativos. Entonces coinciden los sueldos actuales con ese valor en relación de la capacidad administrativa, contable, tributaria, previsional, de seguridad social, jurídica o informática.

La destrucción de lo público y sus peligros

La eliminación de la AFIP representa un ataque directo a la estructura estatal y a la estabilidad de la administración pública. En un momento de recesión económica, desmantelar un organismo clave para la recaudación y control de los ingresos es un riesgo que podría tener graves consecuencias para la provisión de servicios públicos esenciales. La estructura de la AFIP, lejos de ser un exceso, era una respuesta a las necesidades reales de un país extenso, complejo y diverso como Argentina. Destruir lo público, en lugar de mejorarlo, implica un camino peligroso que podría agravar la situación económica y social del país.

Estamos hablando de una política de vaciamiento tributario, para llegar a lo que dijo el presidente “los evasores son héroes”, que el impuesto era un robo y que el ladrón era la AFIP.

En conclusión, esta es una política para destruir la AFIP, pero el mismo Gobierno va a ver resentido su ingreso. También podría entenderse que es una política diseñada para destruir lo estatal en su conjunto, porque al disminuir el ingreso público tributario van a tener necesariamente disminuir el gasto y con la premisa de que el evasor es un héroe, como lo dijo el presidente quien además señaló que los impuestos son un robo y que a la AFIP había que destruirla. Y había que dinamitar el Estado.

La pregunta es para el lector:

¿Dónde estudió Ud.? ¿No estudió en la escuela pública? ¿No estudió en la universidad pública? ¿No usa rutas públicas? ¿No usa alumbrado público? ¿No usa puente público? ¿No ha tenido que ir al hospital de niños o de urgencia alguna vez? ¿No ha tenido que acudir a la Justicia? ¿No ha llamado un policía? ¿No ha visto un gendarme en la frontera? ¿No ha tenido que acudir de urgencia a una embajada o consulado argentino? ¿No ha tenido necesidad de acceder a una vivienda, con la ayuda del Estado? y así múltiples ejemplos. Todo eso es sustentado por los tributos y por ello dinamitar la AFIP implica que Ud. también perdería parte de esos bienes y servicios públicos necesarios.

“Cuando se dinamitan las instituciones que sostienen al Estado, no solo se pierde eficiencia, sino también la confianza en lo público y en su capacidad para proteger el bien común”.