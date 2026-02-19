Por tareas de mantenimiento el Ascensor Urbano 1 permanecerá fuera de servicio

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el Ascensor Urbano 1, ubicado en la intersección de Iguazú y Santiago del Estero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, permanecerá fuera de servicio a partir del día de la fecha y por un lapso aproximado de 72 horas.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y responde a la realización de tareas de mantenimiento con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del sistema.

Desde el municipio solicitaron a los usuarios habituales tomar las precauciones necesarias y utilizar vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos previstos.



Una vez finalizadas las tareas, el servicio será restablecido con normalidad