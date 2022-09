¿Por qué cada vez más empresas buscan migrar su operatoria al exterior?

La respuesta parece bastante sencilla cuando se enumeran los impuestos y obligaciones que debe afrontar una Pyme en Argentina: al menos 180 impuestos, entre municipales, provinciales y nacionales y a eso deben sumarse numerosos regímenes de información que deben presentarse al fisco.

La Dra. Érica Faselli, socia del estudio contable Mulán, explica que “nuestro sistema impositivo es auto declarativo, es decir, si querés estar en regla sos vos como contribuyente/empresario el que le tenés que informar al Estado cuánto facturás, cuántos empleados tenés, cuántos m² utilizás, cuánto vendés al exterior, etc, etc. Todo eso, por supuesto, lo hacemos los contadores con la información que nos envían los clientes (generando un doble trabajo). Además, más allá de los impuestos está la obligación de presentar “otros regímenes de información” relacionadas con tu negocio que llevan mucho tiempo y por ende, costos administrativos”.

Otro tema que aparece frecuentemente entre los empresarios locales es el del “cambio de las reglas de juego”: nuevos impuestos, subas de mínimos o máximos, más información solicitada, topes, etc etc. Y a eso hay que sumarle la inestabilidad del dólar, que afecta prácticamente a todos los rubros, como así también de la economía en general, que dificultan la planificación a largo plazo.

Sebastián M., empresario importador de dispositivos para la seguridad hogareña, indicó que “estar al día con mis obligaciones me da dolores de cabeza a diario…y eso que los maneja la contadora. Pero realmente me pide cosas que se me hacen muy difíciles de presentar o buscar, o bien me llevan mucho tiempo”. Agrega además que “la carga impositiva es muy pesada y difícil de sostener, al punto tal que consume buena parte de mi capital todos los meses”.

Encontrar estabilidad legal y financiera, reducir riesgos, cuidar el patrimonio y comerciar en moneda fuerte

Susy Chemen, fundadora de Susy Chemen Consulting, es contadora argentina, pero hace 25 años se fue a vivir a Miami; y previa revalidación de su título, se puso a trabajar de contadora allí. En su experiencia, la mayoría de los argentinos que la contactan es para migrar su operatoria a Estados Unidos armando una sociedad y abriendo cuentas para poder operar allá porque están cansados de tener tantas erogaciones, obligaciones e impuestos y explica: “acá las reglas son claras, no cambian de un día para el otro. Dar una sociedad de alta lleva 2 o 3 días y se puede al instante estar operando, abrir una cuenta, vender o comprar, etc. Aquí se alienta al comercio, no se lo castiga”.

¿Qué buscan quienes migran su operatoria a países “más amigables” a nivel contable, como Estados Unidos?

La presión fiscal se ve reflejada por medio del abundante número de impuestos que pagan las empresas en Argentina. Esto quiere decir que, a nivel fiscal o monetario, es un sistema de desincentivos que perjudica al emprendimiento y la iniciativa privada

<<Confianza

<<Dólares

<<Optimización fiscal

<<Privacidad

<<Evitar exponer tu patrimonio personal

<<Acceder a plataformas digitales

<<Invertir en activos

<<Acceder a subsidios y prestamos de manera accesible.