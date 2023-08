Por privatización del estacionamiento en Capital: Reclamos de la Cooperativa 16 de Noviembre

Gran malestar por integrantes de la Cooperativa 16 de Noviembre por la decisión de la Municipalidad de la Capital por la privatización del Estacionamiento Medido. Además realizaron una fuerte denuncia en contra la concesionaria del servicio.

Por otra parte responsabilizaron al secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad y de Cynthia Fernández porque existe un manejo fraudulento en el cobro del estacionamiento porque hay muchas fallas en la aplicación y que ya se recibieron varias denuncias en el Juzgado de Faltas y que muchos todavía se encuentran sin resolución.

Dijeron que también hubo maltratos cuando concurrieron a dejar sus herramientas de trabajo y piden volver a trabajar.

También hicieron responsable de esta situación al presidente de la Cooperativa Oscar Quispe y a la comisión directiva, ya que se molestaron por un pedido oportunamente realizado y ahora con estos despidos sufren las consecuencias.

La integrante de la Cooperativa 16 de Noviembre comentó, “la denuncia viene por despido sin motivos a nosotros y del robo que esta empresa les provoca a los usuarios. Tenemos pruebas por ejemplo de que un box había 5 personas pagando por el mismo box, en el mismo horario y tiempo, lo que me pregunto, si 5 autos pueden estar en un mismo espacio pequeño, eso no les importa al señor Guillermo Marengo ni a la señora Cynthia Fernández, ellos quieren facturar sin importarles lo que lo que implica esta aplicación “.

Luego denunció, “así mismo también esta aplicación tenía fallas porque había momentos en el que se tildaba el celular nunca tuvimos respuesta de la empresa Tacuar, había faltante y por ejemplo un usuario cargaba hoy 500 pesos y en unas horas dejaba de existir sin que lo use, la verdad que vemos que es un robo para con los usuarios, así que por ello también estamos peleando”.

Referido a los despedidos detalló, “el despido se debe que nosotros nos dirigimos en su momento al presidente Oscar Quispe con su comisión para pedirle un aumento de sueldo y una campera para el invierno, lo que les molesto a ellos, provocando el cerrarse y llamarnos la atención y que si queríamos ir al baño teníamos que sacar foto cuando íbamos y volvíamos, yo estoy en mi cuadra y con la aplicación nos exigían por ordenanza trabajar 10 horas diarias, así que empezamos a trabajar desde el 2 de enero de lunes a viernes de 8 a 13, luego de 16 a 21 horas y los días sábados de 9 a 14 horas. Nosotros cumplimos con todo lo impuesto por la Municipalidad, nos bancamos los horarios y no entendemos este despido masivo porque no nos dan explicaciones y cuando fuimos el viernes a entregar nuestra herramienta de trabajo que es el celular, nos quisieron retener el teléfono pero sin darnos constancia de que entregamos el teléfono celular, así que algunos nos negamos a dejarlo pero si otros entregaron por miedo de recibir denuncias por no entregar el celular y lo único que queremos desde la cooperativa recuperar la concesión porque nosotros cumplimos con la Municipalidad y no queremos tener problemas”.

A su vez recalcó, “en la concesión supuestamente la Municipalidad nos iba absorber a todos pero no lo hizo, solo fue a un grupo selecto como se dice del señor Quispe y su familia, se pueden observar en las calles de San Salvador nos remplazaron por personal de la Municipalidad y que son efectivos, lo que es raro además se ha dejado de lado a varios compañeros que tienen discapacidad, como les digo algunos llevan más de 30 años, así que supuestamente desde el martes la Municipalidad absorbió a todos pero no es así y hasta el momento no sabemos nada”.

Para finalizar expresó, “a nosotros no nos ofrecieron nada y los compañeros que siguen le exigen 10 horas y los empleados de la Municipalidad solo 5 horas, lo que marca diferencia. Nosotros venimos trabajando 35 años en el frio y la lluvia, la gente ya nos conoce, sin embargo nos despojan y según lo que tenemos entendido que ahora en noviembre la concesión no la van a sacar y no nos volverán a dar porque aquí claramente gana el poder y si uno quiere hablar con la empresa Tacuar la cara es el señor Guillermo Marenco que es secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad y obviamente si vamos a licitación perderemos porque la empresa Tacuar la ha tomado, así que nosotros reclamamos que nos devuelvan la concesión y que no sea anual sino por 5 años”.

Por mauro Ruiz – L24HJ