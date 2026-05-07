Por la suba de precios, en Salta cae el consumo en las estaciones de servicio y hay señales de alerta

El complejo fenómeno ocurre en medio de la renovación de autoridades de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, adonde Andrea Carolina Guraiib asumió como nueva presidente.

La Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta tiene nueva conducción y llega en un momento para nada sencillo.

Andrea Carolina Guraiib asumió la presidencia con un diagnóstico claro: el sector está en plena transformación, presionado por factores globales y locales que ya empiezan a sentirse en el bolsillo de los usuarios.

“Es un contexto muy dinámico, con cambios internos y externos. Hoy estamos viendo impactos que no estaban en agenda, como los derivados de la crisis en el Golfo, que terminan influyendo en el precio de los combustibles”, explicó. La referencia no es menor: los movimientos internacionales ya se trasladan a la economía nacional y, en cadena, al consumo diario.

En Salta —y en todo el país— la demanda comienza a resentirse. Según detalló Guraiib, los combustibles líquidos venían con una leve caída interanual del 1 al 2%, pero en las últimas semanas ese descenso se profundizó. En paralelo, el GNC muestra otro comportamiento: tras un 2024 con una fuerte retracción cercana al 20%, ahora comienza a repuntar.

El dato más inquietante aparece cuando se cruza con el transporte público: también registra una caída cercana al 20% en la venta de boletos. “Eso indica que la restricción es general. No es solo que la gente deja el auto: hay un ajuste más amplio en la movilidad”, advirtió.

Frente a este escenario, la nueva conducción empresaria apunta a medidas concretas: reducción de costos operativos, mejora en la eficiencia del servicio y estrategias para sostener la rentabilidad de las estaciones.

Uno de los focos será impulsar el uso de GNC, no solo por su precio más accesible, sino también por su menor impacto ambiental. “Hay más conversiones de vehículos y mayor consumo desde abril. Es una tendencia que vamos a acompañar”, sostuvo.

¿Habrá cortes de GNC?

Ante las versiones sobre posibles restricciones por la llegada del frío, Guraiib llevó tranquilidad —por ahora—: “No tenemos ninguna advertencia de cortes en Salta. El sistema funciona con normalidad”. Sin embargo, reconoció que la situación es estacional y podría cambiar con el avance del invierno, cuando aumenta la demanda domiciliaria.

El avance de nuevas formas de movilidad también aparece en el radar. Mientras los vehículos híbridos encuentran un sector preparado, los eléctricos todavía enfrentan limitaciones. “Para los 100% eléctricos falta infraestructura, especialmente en surtidores. Es un desarrollo pendiente”, señaló.

Un año para monitorear día a día

La gestión que comienza no tendrá margen para la inercia. Entre precios en alza, consumo en baja y cambios tecnológicos, el desafío será sostener la actividad en un escenario incierto.

“Hay que seguir esto día a día, acompañar a las empresas y al consumidor para que la actividad económica no se resienta más”, cerró Guraiib.