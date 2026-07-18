Por la continuidad del temporal de viento, el Gobierno de Jujuy despliega un operativo interinstitucional

Organismos provinciales trabajan de manera coordinada para atender las emergencias, asistir a la comunidad, garantizar la seguridad y monitorear la normalización de los servicios afectados.

El Gobierno de Jujuy despliega un operativo interinstitucional para dar respuesta a las contingencias generadas por el intenso temporal de viento zonda que afecta distintos puntos de la provincia. A través de una acción coordinada entre organismos provinciales, se llevan adelante tareas de asistencia, prevención, control y monitoreo para resguardar a los jujeños y reducir los riesgos derivados del fenómeno meteorológico.

La Dirección General de Emergencias mantiene un seguimiento permanente de la situación y coordina intervenciones para el despeje de árboles, ramas, chapas y otros elementos desplazados por el viento que representan un riesgo para la circulación y la seguridad de las personas.

En forma articulada, la Dirección General de Bomberos interviene para remover estructuras comprometidas, colaborar en las tareas de asistencia y responder a las distintas contingencias. Por su parte, la Policía de la Provincia y Seguridad Vial despliegan operativos preventivos, controles y asistencia en rutas y sectores afectados para resguardar el tránsito y acompañar a los usuarios de la red vial.

El Sistema de Asistencia Médica de Emergencias (SAME) y los establecimientos del sistema público de salud brindan atención a las personas afectadas por el viento zonda que precisan de asistencia.

Asimismo, la Secretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura mantiene un seguimiento permanente de la situación del servicio eléctrico e instruyó a la empresa concesionaria a informar de manera continua sobre la evolución de la contingencia y el avance de las tareas de restitución del suministro en las zonas afectadas por los cortes de energía, con el objetivo de acelerar la normalización del servicio.

En paralelo, las Brigadas de Incendios Forestales sostienen un trabajo incesante en distintos puntos de la provincia, reforzando las tareas de vigilancia, prevención y respuesta rápida frente al alto riesgo de incendios que presentan las condiciones meteorológicas.

En ese sentido, se recordó que el 99% de los incendios forestales son provocados por la intervención humana, por lo que se reiteró a la comunidad la importancia de extremar las medidas de prevención, evitar cualquier práctica que pueda generar focos ígneos y dar aviso inmediato a las autoridades ante la detección de humo o fuego.

El Gobierno de Jujuy mantiene un monitoreo permanente de la evolución de la situación y la articulación entre todos los organismos involucrados para brindar una respuesta rápida a las contingencias, resguardar a la población, restablecer los servicios afectados y fortalecer las acciones preventivas frente a los riesgos derivados del fenómeno meteorológico.