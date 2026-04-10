Por el mundo Mundial: Marley y el influencer Ian Lucas conducirán juntos

El conductor de Telefe confirmó que viajará junto al influencer para la cobertura de la Copa del Mundo en México.

El conductor Alejandro “Marley” Wiebe confirmó los detalles de la nueva edición de “Por el mundo”, que este año se adaptará al formato Mundial, con el fin de hacer una cobertura de color del campeonato de fútbol. En este nuevo programa, Marley compartirá la conducción con el influencer y creador de contenido Ian Lucas.

“La idea es hacer Por el mundo y estar con Ian, además de invitados especiales. Vamos a ser un grupo de gente muy grande”, detalló el conductor en declaraciones a Sálvese quien pueda (América TV).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Marley adelantó que el punto de inicio será en México, país donde Ian es conocido.

Además, adelantó algunos de los invitados que se sumarán a la travesía mundialista: “Seguramente vendrá Flor (Peña) en algún momento y con ‘la Su’ (Giménez) también vamos a hacer algo, como siempre”.

Por último, Marley desestimó cualquier conflicto con él, frente a los rumores de que Ian Lucas conduciría Popstars: “Todavía no trabajé con Ian, pero es súper respetuoso y tiene buena onda. El mundo del espectáculo tiene que renovarse”, concluyó. (NA)