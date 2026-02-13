Policías motorizados evitaron el robo a un camión en plena avenida Éxodo

En una rápida intervención durante la madrugada de este viernes, efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) lograron frustrar el robo a un camión que se encontraba estacionado en la zona entre calle San Antonio y avenida Éxodo.

El alerta fue emitido a las 04 horas por el sistema de Cámaras de Monitoreo, que detectó a dos sujetos intentando violentar un camión rojo con claras intenciones de robo.

Al notar la llegada de las unidades motorizadas, los malvivientes intentaron escapar, pero fueron interceptados a los pocos metros.

Durante la aprehensión, los sospechosos, de 18 y 22 años, se tornaron agresivos con el personal policial y descartaron un elemento punzante, entre estos una botella cortada que llevaban consigo.

Gracias al despliegue certero del GEM 5, ambos fueron reducidos utilizando la fuerza mínima indispensable antes de que pudieran causar daños al vehículo o poner en riesgo a terceros.

Al verificar sus datos en el sistema CIAC, se dio con una sorpresa, ya que uno de los detenidos, de 22 años, ya posee medidas restrictivas y una condena de ejecución en suspenso.

Ambos sujetos fueron trasladados a la Seccional 2da., donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.