Policías localizaron a un menor que era intensamente buscado en ciudad Perico y Alto Comedero

En un destacado operativo de búsqueda y rescate, efectivos de la Unidad Especial K-9, pertenecientes a la DATOP, lograron localizar a un menor de 15 años que se había retirado de un centro de rehabilitación en la ciudad de Perico.

La intervención, que contó con el trabajo fundamental del can Rocco (Pastor Belga Malinois) , inició tras la denuncia que movilizó un gran despliegue entre la Unidad Regional 6 y la Unidad Regional 7.

​La búsqueda comenzó en horas de la tarde en el Centro de Rehabilitación «Dr. Vicente Arroyabe», donde Rocco tomó una «prenda testigo» para iniciar el rastreo por la Ruta Provincial 45.

Tras un primer seguimiento en Perico, la investigación se trasladó al domicilio del menor en el barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero.

Allí, el can volvió a marcar el rastro desde la entrada de la vivienda, guiando a los uniformados por diversas calles del sector hasta divisar al chico en cercanías de la avenida Tupac Amaru.

​Al notar la presencia policial, el menor intentó darse a la fuga resguardándose en una vivienda, donde finalmente fue identificado por su progenitora.

Tras verificar que se encontraba en buen estado de salud, y por disposición de las autoridades intervinientes, tanto el joven como su madre fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 para completar las actuaciones de rigor.

Una vez más, el entrenamiento y la capacidad de los canes de la Policía de Jujuy resultaron claves para resolver con éxito una situación de angustia para una familia jujeña.